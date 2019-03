¿Excesivo? Kourtney Kardashian causa gran polémica por exceso de photoshop





19/03/2019 - 20:45:31

Quien.- Kourtney Kardashian se ha caracterizado por ser la hermana menos polémica de la dinastía Kardashian , y es que si no fuera por el tormentoso romance entre su ex Scott Disick y Sophia Richie, ella sería la que estaría menos envuelta en escándalos, sin embargo, esta vez ha llamado mucho la atención por una foto que publicó en redes.



Resulta que Kourtney compartió una imagen en su cuenta de Instagram para promocionar su nuevo proyecto de estilo de vida Poosh. No obstante, lo que más llamó la atención además de aparecer sin nada de ropa dentro de una tina de baño, mientras que algunas burbujas cumplían la función de cubrir ciertas partes de su cuerpo, fue que los internautas se percataron que algo había mal en esa imagen.





En la pose de la hermana mayor del clan se cruzando las piernas pero al aparecer algo falló en el uso de photoshop y es que, una pierna se veía mucho larga que la otra y las proporciones quedaron totalmente desfasadas. De inmediato, sus seguidores comenzaron criticar la foto.



“Qué le ha ocurrido a tu pierna”



“Tu cara es tan irreal”



“Jesucristo ... ¿Qué le pasó a la pierna?”



“Cariño, tu pierna”



Ver esta publicación en Instagram Love yourself as deeply as you love them. Una publicación compartida de Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) el 18 Mar, 2019 a las 12:28 PDT









Estos fueron algunos de los comentarios más recurrentes, pero esta no es la primera vez que Kourtney ha causado revuelo con el exceso de photoshop en sus fotos. Antes de este pequeño tropiezo, sufrió un gran retoque en un retrato en el que apareció junto al resto del clan como parte de una campaña de Calvin Klain, en esa ocasión su brazo fue evidentemente reducido al grado de no tener la misma proporción que el otro.



En ese momento, la firma de ropa ofreció una disculpa por la imagen asegurando que el brazo se veía así porque era un efecto que daba la luz de la imagen y que al ser compartida en redes sociales la resolución disminuía, por eso daba esa apariencia Kourtney .



“Como todos podemos ver con esta imagen en alta resolución, no hay problemas con el brazo de Kourtney. No obstante, la luz que le da hace que se vea ligeramente menos definido. Desafortunadamente, cuando la imagen es publicada en las redes sociales con una formato de baja resolución, la silueta de su brazo pierde definición, creando el efecto sobre el cual los usuarios de redes sociales han comentado. Así que aquí lo tenemos. No hay Photoshop, chicos. Solo una luz reflejando en el brazo de Kourtney de una manera que ha creado una fuerte ilusión óptica que ha engañado a muchos”, aseguró la firma.



Hasta el momento no se ha revelado si en esta ocasión su foto fue editada de esa manera por error o fue una estrategia para su nuevo negocio.



Ver esta publicación en Instagram Our new Fall 2018 @calvinklein underwear & jeans campaign. Join Our Family. #MYCALVINS #AD Go see more at http://www.calvinklein.com/mycalvins Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 1 Ago, 2018 a las 6:24 PDT



Estos fueron algunos de los comentarios más recurrentes, pero esta no es la primera vez que Kourtney ha causado revuelo con el exceso de photoshop en sus fotos. Antes de este pequeño tropiezo, sufrió un gran retoque en un retrato en el que apareció junto al resto del clan como parte de una campaña de Calvin Klain, en esa ocasión su brazo fue evidentemente reducido al grado de no tener la misma proporción que el otro.En ese momento, la firma de ropa ofreció una disculpa por la imagen asegurando que el brazo se veía así porque era un efecto que daba la luz de la imagen y que al ser compartida en redes sociales la resolución disminuía, por eso daba esa apariencia Kourtney .“Como todos podemos ver con esta imagen en alta resolución, no hay problemas con el brazo de Kourtney. No obstante, la luz que le da hace que se vea ligeramente menos definido. Desafortunadamente, cuando la imagen es publicada en las redes sociales con una formato de baja resolución, la silueta de su brazo pierde definición, creando el efecto sobre el cual los usuarios de redes sociales han comentado. Así que aquí lo tenemos. No hay Photoshop, chicos. Solo una luz reflejando en el brazo de Kourtney de una manera que ha creado una fuerte ilusión óptica que ha engañado a muchos”, aseguró la firma.Hasta el momento no se ha revelado si en esta ocasión su foto fue editada de esa manera por error o fue una estrategia para su nuevo negocio.