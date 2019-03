La inesperada reacción de la ex A. Rod sobre su compromiso con Jennifer Lopez





19/03/2019 - 20:42:34

Quien.- El compromiso de Alex Rodriguez con Jennifer Lopez se vio en empañado por las acusaciones de infidelidad realizadas por su antiguo compañero de la liga nacional de béisbol Jose Canseco, que identificó a su propia exmujer como la amante del deportista retirado a pesar de que esta lo negara tajantemente, pero ahora al menos ha recibido una buena noticia por parte de su propia ex.



Cynthia Scurtis, de quien se separó en 2008, ha hecho llegar su bendición a los futuros novios de cara al nuevo capítulo de su vida en común que están a punto de iniciar y que, en su caso, la conectará de por vida a la "diva del Bronx".





"Me alegro mucho por ellos. Al margen de eso, no tengo nada más que decir", ha asegurado su ex esposa y madre de sus dos hijas, Ella y Natasha, tras verse abordada por los reporteros del portal Radar Online.



A pesar de lo escueto de sus declaraciones, el hecho de que se haya animado a enviar sus buenos deseos a A-Rod y a su futura mujer vendría a confirmar que las aguas han vuelto a la calma después de las tensiones que causó entre su ex y ella que el antiguo deportista solicitara formalmente a finales del año pasado que se redujera la pensión que pasaba a Cynthia. Ella contraatacó alegando que si necesitaba apoyo económico era solo porque Alex insistió en su momento en que dejara de trabajar para dedicarse a criar a sus hijas a tiempo completo en lugar de tratar de labrarse una carrera utilizando su título en psicología.



Al margen de ese bache, el exmatrimonio siempre se había enorgullecido de haber sabido mantener un trato civilizado entre ellos, aunque las malas lenguas aseguraban que la aparición en escena de JLo a la hora de negociar la nueva manutención de sus hijas había dificultado el proceso enormemente.



"Alex ha salido con algunas mujeres maravillosas desde nuestro divorcio, muchas de las cuales establecieron una relación muy positiva con nuestras hijas. Alex y yo hemos trabajado juntos para crear un entorno estable para ellas y nunca había habido problemas. Hasta ahora", aseguraba Cynthia en declaraciones al New York Post, un discurso que chocaba frontalmente con el que ofrecía anteriormente el padre de sus pequeñas.



"Desde el principio, siempre antepusimos a las niñas a todo lo demás para que pudieran crecer y disfrutar de un ambiente emocional sano sin experimentar esa división que en ocasiones sucede en las familias separadas", explicaba hace tiempo el futuro marido de Jennifer Lopez.