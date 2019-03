Victoria Beckham comparte su ropa interior con una modelo, ¿por?





19/03/2019 - 20:41:18

Quien.- Desde hace ya algún tiempo, Victoria Beckham se ha convertido en un icono de la moda al tener su propia línea de ropa y al asistir a las semanas de la moda con toda su familia. Sin embargo, en esa ocasión además de estar en un evento como éste, la esposa de David Beckham salvó a una modelo .



Todo sucedió durante la Semana de la Moda de Londres de este año, celebrada el mes pasado cuando Victoria tuvo que auxiliar a una de sus modelos con una prenda tan fundamental como lo es un sostén, y es que al parecer este era imprescindible para que pudiera salir a la pasarela sin que los asistentes notaran el pequeño percance del que fue salvada de último momento.





"Literalmente, solo tuve que darle mi sostén a una de las chicas", reveló la empresaria en un video publicado en su recién lanzado canal de YouTube dedicado a mostrar un poco de su vida como diseñadora y a dar consejos de moda.



Aunque en el video compartido tras bambalinas previo al show no hay ninguna evidencia de esta “colaboración”, y solo es posible ver la confesión de la propia Victoria, tal parece que este imprevisto no afectó en nada el desfile de la empresaria y hasta terminó la pasarela con un gran abrazo grupal.



Por su parte, tal parece que Victoria está muy comprometida con su canal y es que según la revista Hello! La diseñadora tiene pensado comenzar a responder la preguntas sobre moda que le hagan sus seguidores, además de seguir compartiendo sus looks favoritos a través de su cuenta de Instagram.



Mientras tanto, ahora la gran incógnita es saber si entre sus planes se encuentra el lanzamiento de prendas en talla extra o una línea para hombres pensando en que podría ser una buena idea ya que tiene tres hijos varones: Brooklyn, Romeo y Cruz que bien podrían ser sus modelos principales.



Ver esta publicación en Instagram Showtime! See behind the scenes of #VBAW19 on my @YouTube channel and subscribe at the link in bio! x VB Una publicación compartida de Victoria Beckham (@victoriabeckham) el 18 Mar, 2019 a las 1:35 PDT