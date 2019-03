Quién es la primera mujer que ganó el Nobel de matemáticas







19/03/2019 - 20:24:05

Infobae.- La estadounidense Karen Uhlenbeck se convirtió el martes en la primera mujer en ganar el premio Abel, considerado el "Nobel" de las matemáticas, en la década y media de historia del galardón.



Uhlenbeck, de 76 años, fue premiada por sus "logros pioneros" sobre ecuaciones diferenciales parciales geométricas, la teoría de gauge y los sistemas integrables", así como por el "impacto fundamental" de su trabajo en temas de análisis, geometría y física matemática, según el comunicado sobre la decisión difundido en Oslo.



También su personalidad puede haber sido decisiva a la hora de definir su éxito: "Me aburro con las cosas que ya entiendo", dijo la científica.









La Academia Noruega de las Ciencias y las Letras resaltó que Uhlenbeck, adscrita a la Universidad de Austin (en Estados Unidos), es una de las fundadoras del análisis geométrico moderno y que su perspectiva se ha implantado en las matemáticas y ha conducido a algunos de los avances "más espectaculares" en ese campo en los últimos 40 años.



"Sus teorías han revolucionado nuestro modo de entender las superficies mínimas, como la formada por las burbujas de jabón, y los problemas de minimización generales en dimensiones más altas", explicó el presidente del comité, Hans Munthe-Kaas.





Las técnicas y métodos de análisis global desarrollados por Uhlenbeck forman parte "de la caja de herramientas de todo geómetra y analista" y su trabajo es la base también de los modelos geométricos contemporáneos aplicados en matemática y en física.



El jurado destacó también que Uhlenbeck es "un modelo a emular y una firme defensora de la igualdad de género en el mundo de las Ciencias y las Matemáticas".



Su compromiso con el feminismo posiblemente se deba a una serie de episodios vividos durante los primeros años de su carrera, cuando, según ella misma cuenta, fue rechazada de varios empleos porque "las mujeres debían estar en casa y cuidar bebés".



"Dirijo un programa de mentores para mujeres en matemáticas que tiene dos años. Soy consciente de que soy un modelo a seguir para las mujeres jóvenes en matemáticas, y para eso estoy aquí", escribió Uhlenbeck en el libro Viajes de mujeres en ciencia e ingeniería: no hay constantes universales, publicado recientemente por la Universidad de Texas.



El galardón otorgado este martes a la científica estadounidense fue otorgado anteriormente a otros 19 hombres. Sobre esto, en el año 1988 Uhlenbeck denunciaba que la discriminación explícita no era el único obstáculo en su disciplina.



"Uno de los problemas más serios que tienen las mujeres es hacerse a la idea de que existe una sutil falta de aceptación hacia ellas y que tienen que actuar en consecuencia", alertó. "No puedo pensar en una mujer matemática para quien la vida haya sido fácil. Los esfuerzos heroicos tienden a ser la norma", explicó.



Nacida en la ciudad estadounidense de Cleveland en 1942, Karen Uhlenbeck se graduó en la Universidad de Michigan y se doctoró en la de Brandeis, pero fue en la de Chicago, en la década de 1980, donde se convirtió en un referente internacional.



La matemática sucede como premiada al canadiense Robert P. Langlands, distinguido el año pasado "por su programa visionario que conecta las teorías de la representación y de los números".





El reconocimiento está acompañado por un galardón de unos 6 millones de coronas noruegas (unos 703.000 dólares, o 620.000 euros).



El premio Abel se denomina así en recuerdo del matemático noruego Niels Henrik Abel (1802-1829), y fue establecido por el Parlamento de este país escandinavo en 2002. El jurado está compuesto por cinco matemáticos reconocidos internacionalmente.