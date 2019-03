La superluna de gusano iluminará la noche de este miércoles







19/03/2019 - 20:22:22

Infobae.- Se denomina “superluna de gusano” porque en el hemisferio norte del planeta finaliza el invierno, el suelo se descongela y comienzan a aparecer lombrices sobre la tierra. Los nativos americanos habrían establecido este nombre Foto: (Joaquín Pedroso)

Esta semana se podrá observar la "superluna de gusano", el tercer y último fenómeno de este tipo que apreciaremos este año, en la noche del 20 de marzo en el hemisferio occidental y en la madrugada del 21 de marzo en el oriental, informa EarthSky.



Se denomina de ese modo porque en el hemisferio norte del planeta finaliza el invierno, el suelo se descongela y comienzan a aparecer lombrices sobre la tierra. Los nativos americanos habrían establecido este nombre porque empleaban nuestro satélite como referencia para los cambios de estación.



El acontecimiento sucederá pocas horas después de la llegada del equinoccio —con el que no coincidía desde el año 2000— y no volverán a suceder casi a la vez hasta 2030. Así, este miércoles la Luna parecerá 30 % más brillante y 14 % más grande porque alcanzará su punto más cercano a la Tierra.



La NASA asegura que, cuando sucede esto, la Luna influye en las mareas y puede generar problemas importantes en algunas zonas costeras, especialmente si el clima agrega olas grandes o tormentas, debido a la baja presión atmosférica sobre el área afectada.





Este acontecimiento también se conoce como "superluna de savia", debido a que aparece en fechas próximas al comienzo de la primavera en muchos países del norte de la Tierra y marca el cambio a una estación en la que reverdecen los campos.



En el hemisferio sur, será la primera luna llena de otoño o "superluna de cosecha", debido a que en esa temporada se recogen los cultivos.



En enero, la "superluna de sangre" generó gran impactó, ya que el eclipse lunar total que provocó se pudo observar desde varias partes del planeta.



En febrero, la "superluna de nieve" fue catalogada como la luna llena más grande y brillante de todo el año, unas características que no se podrán volver a ver hasta 2026.



El término ""supermoon" fue introducido por primera vez por el astrólogo Richard Nolle en 1979 y se refiere específicamente a una luna llena más brillante de lo habitual.



Se pensaba que la superluna de febrero era la luna llena más grande y brillante del año debido a la superposición casi exacta del perigeo de la luna.



A medida que la luna orbita en una elipse, su punto más cercano, el perigeo, se acercará mucho a la Tierra. El punto más lejano de la elipse se llama apogeo, en su ciclo lunar de 28 días.



Este punto se alcanza cuando la luna coincide perfectamente con la versión más completa de la luna, lo que significa que parece ser un 14% más grande y un 30% más brillante de lo normal.







El asteroide 2019 EA2



Un asteroide pequeño del tamaño de una casa pasará muy cerca de nuestro planeta, produciéndose el máximo acercamiento a las 23:01 hora argentina del próximo 21 de marzo. El asteroide fue descubierto hace muy poco tiempo, el 9 de marzo pasado desde el Monte Lemmon en Arizona, y se lo designó con el nombre de 2019 EA2.



Según estima la NASA, el mínimo acercamiento se dará a una distancia de 306,363 km de la Tierra, lo que corresponde a menos de la distancia que separa la Tierra de la Luna (0,8 distancias lunares).



El asteroide tiene un tamaño estimado de 23 metros de diámetro. El 15 de febrero de 2013, un asteroide de un tamaño similar (17 metros) surcó los cielos de Chelyabinsk en Rusia provocando una onda de choque que rompió ventanas en seis ciudades rusas y causó que unas 1,500 personas buscaran atención médica.



2019 EA2 se desplaza a través del espacio a una velocidad de 19,336 km/h en relación con la Tierra. Su órbita se mueve entre las órbitas de Venus y La Tierra y se prevé que este sea el encuentro más cercano durante los próximos 112 años, dado que habrá que esperar hasta marzo de 2131 para volverlo a encontrar tan cerca de nuestro planeta.