Una mujer se inyecta jugo de frutas para enriquecer su organismo y sufre daños en hígado, riñones y corazón







19/03/2019 - 20:15:03

Actualidad.- Una mujer china de 51 años se inyectó jugo de 20 tipos de frutas en las venas creyendo que, de esa forma, proporcionaba una importante carga de nutrientes a su organismo. Sin embargo, la filtración le ocasionó una grave infección que le causó daños en hígado, riñones y corazón, informó este domingo el diario Xiaoxiang Morning Herald.



Según el medio local, poco después de la administración intravenosa, la mujer, de apellido Zeng, sintió picazón en la piel y su temperatura corporal aumentó. Más tarde, fue internada en el hospital de la Universidad de Xiangnan, donde se ordenó su traslado a la unidad de cuidados intensivos debido a la septicemia y la múltiple disfunción de sus órganos.



Zeng ingresó la madrugada del 23 de febrero en el centro médico, donde fue sometida a varios tratamientos para purificar su sangre, y limitar el daño ocasionado a su salud. El doctor Liu Jianxiu, uno de los especialistas que la atendió, asegura que la paciente podía haber muerto si no llegan a tratarla a tiempo.



"Pensé que la fruta fresca es rica en nutrientes y no había peligro alguno en inyectarla en el cuerpo. No sabía que pudiera ocasionar estos problemas", lamentó la señora en declaraciones a la prensa china.





Durante 5 días la mujer permaneció en estado crítico y, posteriormente, fue trasladada al departamento de nefrología para seguir sometiéndose a procesos de diálisis, tratamientos contra la infección y la coagulación sanguínea, así como a medicación para la reparación de sus órganos.



Liu ha señalado que este tipo de inyecciones pueden causar lesiones hepáticas y renales que en muchos casos resultan mortales.