Gobierno interino de Juan Guaidó prometió reincorporar a los militares que desconozcan a Maduro







19/03/2019 - 20:12:12

Infobae.- "Se garantiza que cada ciudadano profesional militar que decida actuar para reponer el orden constitucional y no obedecer en lo adelante a quien usurpa el poder en nuestra patria será igualmente reincorporado a la Fuerza Armada Nacional", dice el acuerdo aprobado por la mayoría opositora del Legislativo.



El documento, titulado "Acuerdo para la incorporación, reinstitucionalización y fortalecimiento de la Fuerza Armada", señala también que se les respetarán "todos sus derechos" tanto "en grado como en condecoraciones".



El Legislativo ya aprobó en enero pasado una ley de amnistía para los militares que decidan "defender" la Constitución y desobedecer a Maduro, pero en el documento de hoy se les indica a los funcionarios castrenses que se les "respetarán siempre los principios fundamentales constitucionalmente establecidos" para la institución.



"Muy especialmente, no se le exigirá a ninguno de los profesionales militares ni a la institución el favorecer o pertenecer a una organización política. Se garantiza que solo estarán al servicio de la nación", añade al señalar que no estarán bajo dominación extranjera.



Asimismo, el Parlamento señaló que está en disposición de aprobar reformar legales para dar "estabilidad e independencia" a los militares y garantizarles mejores niveles de vida.



En el acuerdo también se declaró nula la degradación y expulsión de más de 100 miembros de la Fuerza Armada que fue decretada por el Gobierno el pasado 27 de febrero a través de la gaceta oficial, y por tanto se ordenó la reincorporación de estos militares.



El jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por más de medio centenar de país, recordó a los militares que serán amnistiados si desconocen a Maduro.



Venezuela vive desde enero pasado una nueva fase de crisis política, pues la oposición, liderada por Guaidó, ha elevado la presión contra Maduro, a quien consideran un usurpador por haber ganado unos comicios tachados de fraudulentos.