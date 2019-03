Trump en reunión con Bolsonaro: Maduro no es más que un títere cubano





19/03/2019 - 20:09:39

VOA.- El presidente Donald Trump dijo que "todas las opciones están abiertas"" cuando se trata de la crisis en Venezuela e instó a los militares venezolanos a poner fin a su apoyo al gobierno en disputa de Nicolás Maduro.



“Hacemos un llamado a los miembros del ejército venezolano para que pongan fin a su apoyo a Maduro, que en realidad no es más que un títere cubano, y finalmente liberen a su gente".



Trump señaló que Estados Unidos y Brasil también están unidos en apoyo de las personas que tanto sufren en Cuba y Nicaragua, y en una crítica directa a la izquierda estadounidense agregó que "la hora del crepúsculo del socialismo ha llegado a nuestro hemisferio, y espero que, por cierto, también haya llegado, esa hora del crepúsculo, a nuestro gran país".



En declaraciones en la Casa Blanca junto al presidente de Brasil en una conferencia de prensa, el martes, Trump también sugirió que Estados Unidos podría imponer sanciones "mucho más duras" al régimen de Nicolás Maduro si fuera necesario.



En Twitter, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez denunció lo que llamó "la amenaza" del presidente de EE.UU.



El gobierno de Trump aún no ha tratado de prevenir a empresas con sede fuera de Estados Unidos de comprar petróleo venezolano, una estrategia conocida como "sanciones secundarias".



Las sanciones secundarias fueron parte de la estrategia de Washington, como cuando cortó los ingresos a Irán, lo que eventualmente ayudó a forzar a Teherán para negociar un acuerdo nuclear con seis potencias mundiales en 2015.



El presidente Trump habló también de un reciente apagón de varios días en gran parte del territorio venezolano y dijo que "algo terrible está sucediendo allí"" y que "necesitamos poner fin"" a la actual situación desesperada. Pero agregó que Estados Unidos "no está buscando otra cosa que no sea cuidar a mucha gente".



Trump agradeció el apoyo de Brasil a los esfuerzos del pueblo venezolano para restaurar la democracia en la nación caribeña.



"Esta tarde, el presidente y yo discutimos muchas de nuestras prioridades mutuas, incluida Venezuela. Brasil ha sido un líder extraordinario en el apoyo a los esfuerzos del pueblo venezolano por reclamar su libertad y su democracia, Brasil ha ayudado mucho", señaló.



Dijo que junto con Estados Unidos, Brasil fue uno de los primeros países en reconocer al legítimo presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.



"También quiero expresar nuestro profundo agradecimiento al presidente Bolsonaro y a todos los brasileños por sus esfuerzos para proporcionar ayuda humanitaria. Y le agradecemos por permitir que Estados Unidos cuente con asistencia extensa y masiva en la frontera con Brasil, el pueblo brasileño ha sido increíble".



Tanto Brasil como Estados Unidos han expresado su apoyo al líder opositor venezolano Juan Guaido, quien ha sido reconocido como el líder legítimo de Venezuela por la mayoría de los países occidentales.



Brasil y la OTAN



El presidente Donald Trump dijo además que planea designar a Brasil como uno de los principales aliados no miembros de la OTAN "o tal vez un aliado de la OTAN".



En una conferencia de prensa conjunta en la Casa Blanca con el presidente brasileño Jair Bolsonaro, Trump afirmó: "Como dije al presidente Bolsonaro, también tengo la intención de designar a Brasil como un aliado importante no perteneciente a la OTAN, o ... tal vez un aliado de la OTAN. Voy a tener que hablar con mucha gente, pero tal vez un aliado de la OTAN,lo cual fomentará en gran medida la seguridad y la cooperación entre nuestros países".



El presidente de Estados Unidos dijo que él y el presidente Bolsonaro tendrán una "relación de trabajo fantástica", y lo atribuyó a que: "tenemos muchos puntos de vista similares". Trump destacó que EE.UU. y Brasil son las dos mayores democracias y economías del hemisferio occidental y están en estrecho acuerdo sobre las oportunidades y los desafíos que enfrenta la región. Agregó que también apoya los esfuerzos de Brasil para unirse a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.



Bolsonaro, un ex capitán del ejército que alcanzó la presidencia con una campaña temeraria, anti-establishment modelada en la campaña presidencial de Trump en 2016, se ha declarado un abierto admirador de EE.UU., del presidente estadounidense y del modo de vida americano.



Elogió a Trump por cambiar a Estados Unidos de una manera que dijo espera cambiar Brasil."Brasil y Estados Unidos están unidos por la garantía de la libertad, el respeto a la familia tradicional, el temor de Dios, nuestro creador, contra la identidad de género, la corrección política y las noticias falsas", dijo Bolsonaro, tocando temas que han inflamado a sus críticos en Brasil.



Apodado el "Trump del Trópico", Bolsonaro se ha movido rápidamente para colocar a Brasil más cerca de Estados Unidos. Eso representa un cambio en las prioridades diplomáticas después de más de una década de gobiernos de izquierda que habían visto a Brasil forjar lazos más estrechos con aliados regionales.



Investigación a redes sociales



En otros temas tratados en la conferencia de prensa con el visitante presidente Bolsonaro de Brasil, Trump expresó que se debe hacer algo para que las empresas de medios sociales sean responsables de su contenido.



Hablando en la conferencia de prensa conjunta con el presidente de Brasil, Trump dijo que "tenemos que hacer algo"". También argumentó, sin citar pruebas, que había ""discriminación"" contra los republicanos en las plataformas de medios sociales. Agregó Trump: "Es muy, muy justo decir que tenemos que hacer algo al respecto"".



Al comienzo del día, Trump twiteó que "Facebook, Google y Twitter, por no mencionar a los Medios Corruptos, están tan del lado de los demócratas de izquierda radical"".



El director de redes sociales de Trump, Dan Scavino, publicó en su página de Facebook esta semana que se le había impedido temporalmente hacer comentarios. Trump tuiteó que lo estaría investigando.



Expansión Corte Suprema



Trump también descartó la idea de expandir el número de miembros de la Corte Suprema de EE.UU. (actualmente nueve), como lo proponen algunos activistas liberales, y acusó a los demócratas de querer aumentar el número de jueces simplemente para "ponerse al día" con los conservadores.



Trump ha nombrado a dos jueces conservadores: Brett Kavanaughy Neil Gorsuch a la corte desde que asumió el cargo en 2017, cimentando 5-4 la mayoría conservadora del máximo tribunal.



Los jueces de la Corte Suprema son nombrados para términos de por vida.



"No me gustaría pensar en eso", dijo Trump en una conferencia de prensa refiriéndose a ampliar la corte. "La única razón por la que están haciendo eso es porque quieren intentar ponerse al día, así que si no pueden ponerse al día a través de las urnas, ganando una elección, quieren probar haciéndolo de otra manera".



"No, no tendríamos ningún interés en eso en absoluto. Nunca sucederá ... Te garantizo que no sucederá durante seis años", dijo Trump, quien busca la reelección en 2020 para otro plazo de cuatro años.



Algunos de los candidatos que buscan la nominación demócrata para presidente en 2020 ha dicho que considerarían agregar más jueces a la corte o imponer límites al tiempo de ejercicio en el cargo.