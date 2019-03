Trump le dice a Bolsonaro que evaluará muy en serio dar a Brasil beneficios propios de la OTAN







19/03/2019 - 20:05:54

RT.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este martes al recibir a su homólogo brasileño, Jair Bolsonaro, que evaluará "muy en serio" dar a Brasil beneficios propios de la OTAN.



Se evaluará "muy, muy en serio", sentenció el presidente, antes del encuentro bilateral, que duró veinte minutos, en el despacho Oval de la Casa Blanca. El mandatario también afirmó que ambos países "nunca han estado más cerca" de lo que están ahora.



Trump hacía así referencia a la posibilidad de que Brasil se convierta en aliado estratégico militar fuera de la OTAN o en "un aliado no OTAN", un papel que ya tienen 17 países, entre ellos Israel o Argentina. El gigante sudamericano entraría de esta manera a formar parte de la lista de compradores preferenciales de equipamiento militar y tecnológico de EE.UU., así como de cooperación prioritaria en la capacitación de las Fuerzas Armadas.



Sin embargo, después, en una declaración conjunta tras su encuentro, Trump reiteró que propondrá a Brasil como un aliado especial fuera de la OTAN o incluso, dijo, integrarlo.



"Como dije tengo intención de designar a Brasil como un aliado especial fuera de la OTAN y hasta un aliado dentro de la OTAN, eso podría mejorar nuestra cooperación", señaló.



El mandatario estadounidense también destacó que EE.UU. apoyará los esfuerzos de Brasil para ingresar en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), pero no dio más detalles sobre este asunto.



"Es una gran honra tener al presidente brasileño. Lideró una de las campañas más impresionantes de todos los tiempos", dijo Trump, quien aseguró sentirse "honrado" por ser comparado con Bolsonaro.



Venezuela



Respecto a Venezuela, uno de los principales temas en las conversaciones, el presidente estadounidense aseguró que "todas las opciones" serán evaluadas.



"Es una pena lo que ocurre en Venezuela, la deuda, la destrucción y el hambre", sentenció Trump, quien añadió "que todavía están siendo analizadas todas las posibilidades".



Después en la declaración conjunta aseguró que las sanciones a Caracas podrían ser "mucho más duras".



"Podemos ser mucho más duros, si necesitamos hacerlo", dijo el mandatario estadounidense, el mismo día en el que la Compañía General de Minería Venezolana (Minerven) ha sido agregada a la lista de sancionados de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC)



Trump instó también a los militares a que suspendan su apoyo a Nicolás Maduro, a quien calificó de "marioneta de Cuba". "Llegó la hora final del socialismo en nuestro hemisferio", agregó.



"Tenemos visiones parecidas. EE.UU. y Brasil son las dos mayores democracias del hemisferio occidental. Venezuela es una prioridad mutua. Mi gratitud a Brasil por reconocer a Guaidó como presidente interino y por los esfuerzos para alimentar a los venezolanos", afirmó Trump.



Por su parte, Bolsonaro evitó hablar de una eventual intervención militar. "Hay ciertas cuestiones que si se divulgan dejan de ser estratégicas. Esa cuestión no puede hacerse pública".



"Hemos hablado de la posibilidad de que Brasil entre como gran aliado fuera de la OTAN. Hace poco, dejamos que los alimentos fueran llevados a Boa Vista, capital de Roraima, por parte de los estadounidenses para que la ayuda se hiciera presente. Por ahora, estamos en ese punto", comentó Bolsonaro.



Brasil y EE.UU. fueron de los primeros países en reconocer al líder opositor venezolano Juan Guaidó como "presidente encargado" de Venezuela. Pero mientras Washington no excluye una intervención militar, Brasil ha aclarado que esa opción no está entre sus planes.



El lunes, durante un acto en la Cámara de Comercio de EE.UU., Bolsonaro afirmó que ambos países "están trabajando en conjunto" sobre la situación de Venezuela, y reconoció la "capacidad económica y bélica" de Washington.



América grande, Brasil grande



Por otro lado, Trump añadió que se está "trabajando en varias cuestiones militares y sobre las cuestiones de los visados ​​para que todo funcione con más facilidad" entre ambos países.



El lunes el Gobierno brasileño publicó un decreto –que entrará en vigor el 17 de junio de este año y que no es recíproco– en el que elimina las visas a los turistas de EE.UU., Canadá, Australia y Japón.



En un gesto para demostrar las excelentes relaciones y la sintonía entre ambos, Trump regaló al presidente brasileño una camiseta de la selección americana de fútbol con el nombre impreso de "Bolsonaro". "Brasil tiene grandes jugadores, puedo recordar a Pelé y tantos otros", subrayó el mandatario, que dejó claro el gigante latinoamericano "es un gran amigo".



Por su parte, Bolsonaro ofreció la camiseta del equipo nacional de Brasil en la que se podía leer "Trump" y el número 10. "Es un gran placer entregarle esta camiseta", afirmó Bolsonaro.



"El presidente Trump quiere una América grande y yo también quiero un Brasil grande. A partir de este momento, Brasil estará más que nunca comprometido con EE.UU.", aseveró el mandatario brasileño. El hijo del presidente, el diputado federal Eduardo Bolsonaro, ocupó un lugar prioritario en la reunión al sentarse en un sofá a la derecha de su padre.



Antes del encuentro, Bolsonaro, apodado el "Trump del Trópico" por su admiración al mandatario estadounidense, se reunió en Blair House –residencia oficial utilizada para recibir a los jefes de Estado durante las visitas oficiales– con Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA).



Hasta el momento, el principal acuerdo entre Brasil y EE.UU. en este viaje ha sido el Acuerdo de Salvaguardas Tecnológicas (AST), que permite el uso comercial por parte de Washington de la base espacial brasileña de Alcántara, situada en el estado de Maranhao, para el lanzamiento de satélites, misiles y cohetes.