Denuncian que más de 60 personas están detenidas indebidamente en carceletas del país







19/03/2019 - 19:21:40

Sucre, (ABI).- El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Hector Arce, denunció el martes que más de 60 personas están detenidas indebidamente en carceletas que no dependen de régimen penitenciario de Bolivia, por lo que es importante el censo carcelario en el país.



"En el país, existen alrededor de 60 personas que se encuentran detenidas en carceletas que no dependen de Régimen Penitenciario, son centros de reclusión donde, indebidamente, se retiene a las personas", informó en una conferencia de prensa.



La autoridad de Estado dijo que uno de esos casos es el de una ciudadana brasilera de 20 años de edad, que denunció la vulneración de sus derechos legales y sexuales en días pasados en Trinidad.



"Este es un hecho más, dentro de la justicia boliviana, donde se evidencia que una persona inocente se encuentra castigada, detenida y sancionada ilegalmente, por este tipo de situaciones es que realizaremos el Censo Carcelario", expresó.



Afirmó que el ayer, lunes, se aprobó la realización del censo carcelario para el 4, 5 y 6 de abril.



"Queremos identificar este tipo de casos (como el de la ciudadana brasilera). No se trata de un censo común y corriente para levantar datos estadísticos, queremos hablar con las personas privadas de libertad para conocer su caso, su realidad", complementó.



Arce adelantó que el censo carcelario se llevará a cabo en más de 40 centros de reclusión del país, que movilizará a una decena de instituciones públicas encabezados por el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado.