Concejal del MAS presentará acción popular en contra de Patzi si no firma convenio para el SUS





19/03/2019 - 12:47:41

La Paz, (ABI).- El concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS), Jorge Silva, informó el martes que presentará una acción popular ante el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz en contra del gobernador Félix Patzi, si este no firma el convenio intergubernativo para implementar el Sistema Único de Salud (SUS).



"En caso de persistir esta actitud del gobernador Félix Patzi nosotros estamos trabajando una acción popular por atentar contra la vida y salud de los paceños al no querer firmar este acuerdo intergubernativo", dijo a los periodistas.



Los convenios intergubernativos permiten al Gobierno nacional hacerse cargo de los hospitales de tercer nivel para comenzar a implementar el SUS que comenzó en el país el 1 de marzo con un presupuesto inicial de 200 millones de dólares y otros 2.000 millones para la construcción de hospitales, además de 30 millones para fortalecer el equipamiento y el número de profesionales que atenderán a los pacientes en más de 1.000 prestaciones.



Silva dio plazo hasta el viernes 22 de marzo para que Patzi firme dicho convenio.



Indicó que, de ser admitida esa acción popular, Patzi estaría obligado a firmar ese convenio, considerando que se trata de la vulneración a un derecho como es la salud.



Por su parte, el presidente del Comité Cívico Pro Departamento de La Paz, Clemente Gutiérrez, junto a otros 10 dirigentes de esa organización, instaló un primer piquete de huelga de hambre, en demanda de la firma del convenio.



El cívico aseguró que en los próximos días se irán sumando a la extrema medida más representantes de las 20 provincias y de los 87 municipios del departamento de La Paz, para exigir a la primera autoridad departamental que piense en la salud de la población.