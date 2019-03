Sancionan a Alcalde de Cochabamba con 60 días de suspensión por dos casos de corrupción







19/03/2019 - 12:46:26



Cochabamba, 19 mar (ABI).- La Comisión de Ética del Concejo Municipal sancionó con 60 días de suspensión al alcalde de Cochabamba, José María Leyes, por su implicación en los casos "Mochilas II" y la entrega irregular de tres vehículos y 20 motocicletas a la Policía en 2016, informó el martes el concejal, Carlos Coca.



"Son estos dos casos específicos que el día de hoy con la Comisión de Ética se ha elevado al pleno y está siendo aprobaba la resolución sancionando a nuestro Alcalde con 30 días en cada caso", informó a los periodistas.



Explicó que la decisión fue tomada por las recomendaciones que hizo la Contraloría General del Estado (CGE) y auditoría interna municipal, que establecen que Leyes tiene responsabilidad respecto a lo sucedido en ambos casos.



"El Alcalde si es que tuviera que retornar a la Alcaldía tendría que cumplir esta sanción administrativa", complementó.



Agregó que las sanciones tomaron en cuenta, además, que Leyes no presentó su rendición pública de cuentas de la gestión 2016.



El caso "Mochilas II" se refiere a una denuncia planteada, el 26 de abril, por el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción por la presunta compra municipal con sobreprecio de 91.300 mochilas escolares en 2017.



En el caso de la entrega de motorizados, la CGE determinó que Leyes hizo una entrega "simulada" de los vehículos y las motocicletas el 27 de junio de 2016, al Comando Departamental de la Policía, por su 190 aniversario, porque no se tenía los bienes adquiridos.



La licitación de los vehículos en julio de ese año, con la modalidad de contratación directa.



Las empresas que postularon, C. Ltda., TMSA, y N. S. Ltda, recibieron una invitación de la exdirectora de Seguridad Ciudadana, Velka Krellac, el 6 de julio de 2016, y presentaron sus propuestas el 8 de ese mismo mes, es decir, cuatro días antes del proceso de contratación directa.



Según la investigación, esa acción evidenció que las motocicletas con el logotipo del municipio llegaron a Cochabamba 15 días antes de que se inicie la contratación.



La Alcaldía de Cochabamba invirtió en los motorizados 1,7 millones de bolivianos y recién los entregó en febrero de 2017, ocho meses después.