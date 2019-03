Fiscal en caso Raña: No me va a temblar la mano, caiga quien caiga





19/03/2019 - 12:38:05

Opinión.- El fiscal Orlando Zapata ratificó que pedirá la detención preventiva del coronel Rommel Raña por su presunta participación en una red de protección al contrabando y aseguró que no le va a templar la mano para decidir ampliar las investigaciones en contra de otras personas "caiga quien caiga".



"No me va a temblar la mano ampliar (la investigación) caiga quien caiga". Estamos trabajando con una nueva gestión de la fiscalía, tratar de revertir las cosas negativas, lo estamos haciendo es un trabajo muy duro", declaró el fiscal a cargo de la investigación a la red Unitel.



El Ministerio Público pedirá la detención preventiva del coronel Raña que es investigado por cobros irregulares en la definición de destinos y en una presunta conformación de una red de protección al ilícito del contrabando.



Este martes, está prevista la realización de la audiencia de medidas cautelares y no se suspenderá garantizó la autoridad fiscal. "Esperemos que los abogados de la defensa no usen tecnicismos jurídicos para seguir dilatando esta audiencia de medidas cautelares", afirmó Zapata.



Raña es investigado por el Ministerio Público por los delitos de cohecho pasivo propio y beneficios en razón del cargo. Fue aprehendido el 7 de marzo acusado de haber realizado cobros para que oficiales y policías accedan a puestos de control de ingreso del contrabando.



Sin embargo, después de su aprehensión se revocó esta determinación y volvió a quedar en libertad, el fiscal sostiene que existen suficientes elementos de convicción para la imputación contra Raña.



Anticipó que en las próximas horas serán convocadas otras personas; incluso adelantó que el general Faustino Mendoza será convocado en calidad de "testigo", porque fue el denunciante en este caso, después que Raña a través de su abogada Karen Morón pidió que se indague a Mendoza y a la actual gestión del Comando de la Policía.



"Si, se está evaluando la posibilidad de ampliar a varias personas, el denunciante tiene que venir en calidad de testigo y es precisamente el general Mendoza", sostuvo el fiscal Zapata.