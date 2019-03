Más de 50 policías desalojaron a marchistas del Viceministerio de Justicia Indígena







19/03/2019 - 12:32:59

Los Tiempos.- Más de 50 efectivos de la Policía intervinieron las instalaciones del Viceministerio de Justicia Indígena Originaria Campesina y desalojaron a la comisión de 11 marchistas representantes de la Nación Qhara Qhara, que llegaron ayer desde Sucre a La Paz luego de 41 días de caminata.



Los dirigentes se encontraban haciendo vigilia desde las 15:00 horas de ayer, en espera de recibir una respuesta a sus demandas y poder dialogar con representantes del Gobierno.



Sin embargo, al promediar las 00:40 de hoy un contingente policial procedió a retirarlos del lugar por la fuerza.



Previo a este hecho los marchistas denunciaron: "Nos hemos dado cuenta que estamos en huelga de hambre seca obligada, porque tenemos medio litro de agua, pero no queremos tomar nada porque no nos quieren prestar baño", según uno de los marchistas.



También denunciaron otros abusos, como la negativa de prestarles un colchón pese a que entre la comitiva que resguardaba la puerta del viceministerio existían dirigentes indígenas de la tercera edad.



Las autoridades originarias fueron informadas que serían atendidas por el viceministerio de Justicia Indígena Originario Campesina, Gilvio Janayo, por lo que resolvieron organizar comisiones para ingresar al diálogo, no obstante, tuvieron que esperar desde las 15:00 hasta pasada la media noche cuando fueron desalojados.



La marcha de la Nación Qhara Qhara, exige la modificación de la Ley Marco de Autonomías, la Ley de Deslinde Jurisdiccional y la reconstitución de sus territorios ancestrales.



Se esperan nuevas movilizaciones esta semana en espera de que las autoridades gubernamentales atiendan sus demandas.