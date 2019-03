Ex de Michael Jackson confirma que él no es el padre biológico de sus hijos





19/03/2019 - 10:54:16

Quien.- Si de por si el nombre Michael Jackson está por los suelos debido a las acusaciones de pedofilia incluidas en documental de HBO Leaving Neverland, ahora el llamado “rey del pop” vuelve a estar en medio de una controversia.



Ahora ha salido a la luz una entrevista que concedió al desaparecido periódico News of the World su ex esposa, la enfermera Debbie Rowe (con quien estuvo casado durante tres años) poco tiempo después de la muerte del cantante y que ahora ha retomado el diario The Sun , con declaraciones impactantes: Michael no engendró a sus hijos Prince y Paris.





La australiana contó al periódico que se pudo embarazar de sus hijos gracias a que recurrieron a la inseminación artificial. “Me fecundaron. Tal como se fecunda a las yeguas para que se reproduzcan. Fue algo muy técnico”, contó Debbie.



"Michael era un hombre divorciado, solitario y que quería tener hijos. Yo fui la que le dijo: "Yo tendré a tus hijos". Le ofrecí mi vientre, fue un regalo. Fue algo que hice para que fuera feliz”, reveló.



Michael Jackson y Debbie Rowe se casaron en 1996 en Sidney, Australia, cuando la enfermera ya tenía seis meses de embarazo. Prince nació en febrero de 1997 y Paris, su segunda hija, nació un año después, en abril de 1998.



La pareja se divorció en 1999, previo acuerdo de que Michael se quedaría con la custodia completa de los niños. El tercer hijo de Jackson, Blanket nació en 2002 y según el propio cantante, lo pudo tener gracias a un vientre de alquiler.



Debbie Rowe ya había admitido en una entrevista en 2003 que desde un principio ella no figuró en la vida de sus hijos y que fue Michael quien se hizo cargo de los bebés. Michael lo hacía todo. Yo no me esforzaba por ser madre. No cambiaba pañales, no me levantaba en mitad de la noche. Incluso si yo estaba, Michael lo hacía todo".



Debbie fue la segunda esposa de Jackson; su primera mujer fue Lisa Marie Presley, hija de Elvis Presley, cuyo matrimonio duró 20 meses.