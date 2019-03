Oposición venezolana toma control de tres sedes diplomáticas en EE.UU.







18/03/2019 - 20:49:50

VOA.- El embajador en Estados Unidos del gobierno encargado de Venezuela, Carlos Vecchio, hizo un primer recorrido y toma formal este lunes de tres de las sedes diplomáticas del país sudamericano en la capital estadounidense.



Así lo anunció Vecchio en un recorrido con la prensa por las instalaciones. Detalló que esta acción es parte de la estrategia del presidente encargado Juan Guaidó y su equipo para recuperar los bienes de la nación.



Los dos primeros edificios están ubicados en Washington, uno propiedad del ministerio de Relaciones Exteriores que sería la sede de la Agregaduría Naval y Aérea y el otro es la sede de la Agregaduría Militar. El tercer edificio sería el consulado venezolano en Nueva York.



“Estamos tomando el control de tres activos de la república: el edificio de la Agregaduría Naval y Aérea, el edificio en el que estamos (…) y estamos tomando el control de un edifico que pertenece a la república que está en Nueva York, donde se realizan servicio consulares de nuestro país”, indicó Vecchio.



Detalló que el alcalde en el exilio, Gustavo Marcano, sería el encargado de tomar la sede del consulado en Nueva York.



La toma de estos activos no pasó desapercibido por los seguidores del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, quienes se acercaron a ambas sedes protestando.



La sede de la Agregaduría Naval y Aérea no estaría en condiciones habitables y, como se pudo apreciar en el recorrido, solo habrían quedado escombros en el suelo, techos destruidos y dos fotos del expresidente Hugo Chávez.



"Lo que estamos viendo acá es parte de lo que nosotros vivimos en Venezuela los últimos 20 años (...) una la destrucción de toda Venezuela ejemplificada en ese edificio que acabamos de ver (...), pero también vimos cómo el régimen de Maduro manda acá a protestar. Manda de manera violenta y agresiva, de cierta forma, a no respetar el pluralismo político", indicó Vecchio.



La oficina de la agregaduría militar venezolana habría quedado disponible en enero, apenas tres días después de que Guaidó se juramentara, al coronel José Luis Silva Silva, agregado de defensa de la embajada venezolana, desconocer a Maduro como presidente y asegurar que el líder opositor era el mandatario legítimo y constitucional del país.



Vecchio reconoció que fue gracias al coronel Silva Silva que pudieron mantener el segundo edificio, la sede de la agregaduría militar, e informó que el coronel mantendría su cargo dentro de la embajada.



El embajador también indicó que pronto harán la toma de la embajada de Venezuela en Washington, ubicada en Georgetown, y que para ello están siguiendo los procedimientos requeridos en coordinación con el Departamento de Estado y las autoridades locales.



“De todo esto se está dejando constancia legal, de inventario, notariada, para que quede certificado las condiciones en la que están recibiendo estos inmuebles”, indicó el embajador.

"Ocupación forzosa"



El gobierno en disputa de Nicolás Maduro no tardó en reaccionar. A través de un comunicado publicado por el canciller Jorge Arreaza, no dudaron en calificar esta medida como "ocupación forzosa" e indicó que estas sedes solo pueden ser utilizadas por agentes diplomáticos oficiales que representen "al gobierno democrático y constitucional del presidente Nicolás Maduro".



"Tolerar o promover cualquier amenaza o intimidación contra los agentes diplomáticos venezolanos por parte de ciudadanos residenciados en Estados Unidos, constituye una gravisima violación de las obligaciones internacionales del gobierno estadounidense", indica el comunicado.



Exigieron a las autoridades estadounidenses revertir la medida o de persistir "en el incumplimiento de sus obligaciones internacionales ", se reservan el derecho a tomar decisiones "y acciones legales y recíprocas" en territorio venezolano.



Uno de los primeros medios en reportar que la oposición venezolana daría este paso fue El Espectador, en Colombia. Aseguraron que el anuncio de Vecchio se da después de una reunión en la Casa Blanca con el representante especial de EE.UU. para Venezuela, Elliott Abrams, la semana pasada.



Actualmente, según reportes de medios colombianos, Vecchio y su equipo trabajan en una oficina en la embajada de Colombia en Washington. El gobierno interino de Juan Guaidó ha nombrado embajadores en decenas de países que lo respaldan, entre ellos Estados Unidos.



Vecchio visitó la pasada semana la sede central de la petrolera Citgo, en Houston, desde donde señaló que es importante que Venezuela entre de nuevo y se fortalezca en el mercado energético del mundo.



El anuncio también se da días después de que EE.UU. retiró todo su personal diplomático de la embajada en Caracas. Abrams aseguró que esta decisión no representa una “reducción en el compromiso con el pueblo venezolano”.