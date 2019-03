Tribunal Electoral definirá el miércoles la fecha oficial de las elecciones generales







18/03/2019 - 20:33:48

Cochabamba, (ABI).- La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) se reunirá el 20 de marzo para definir la fecha oficial de realización de las elecciones generales programadas para octubre de este año, informó el lunes la presidenta de esa institución, María Eugenia Choque.



"Nosotros el día miércoles vamos a estar definiendo ya la fecha de las elecciones", dijo en el marco de un "Taller nacional de planificación estratégica" del TSE que se realizó en la ciudad de Cochabamba.



Según Choque, esa decisión se tomará considerando que la fecha no coincida con los comicios generales que se realizarán el 27 octubre en la Argentina.



Explicó que la fecha no debe coincidir para evitar problemas logísticos, porque ambos países utilizan los mismos recintos para la organización de procesos de votación, por lo que dijo que el TSE coordina, vía video conferencia, con autoridades del Consejo Electoral de la Argentina.



"Y no solamente son recintos electorales, sino pasa también por una cuestión de seguridad, de recintos electorales, pasa por también si los migrantes puedan movilizarse. Por eso todos esos criterios son parte del análisis y la decisión que tendremos", agregó.



Choque informó, asimismo, que el TSE comenzó con los preparativos logísticos, técnicos, presupuestarios, jurídicos y de elaboración de reglamentos para el calendario de las elecciones generales, mediante el taller nacional de elaboración estratégica, que se realizará en los nueve departamentos del país.



"Tenemos un promedio de 12 a 26 reglamentos (que aprobar) para distintas actividades que encara el TSE o el órgano Electoral en general", agregó.



La autoridad dijo que es ese evento se analiza la apertura de nuevos recintos electorales y su ubicación, rutas y empadronamiento nacional, además de los instrumentos jurídicos a usarse y el tema de comunicación y difusión de información que estará a cargo del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático.