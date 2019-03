Fiscalía dispone más allanamientos y amplía investigación por enriquecimiento ilícito en caso AEVivienda







18/03/2019 - 20:27:02

Sucre, (ABI).- El fiscal Departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava Morales, informó el lunes que la comisión del Ministerio Público determinó realizar más allanamientos y abrió la posibilidad de ampliar la investigación por el delito de enriquecimiento ilícito contra el ex director de la Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda), Irineo Condori, detenido preventivamente en la cárcel San Roque de la ciudad de Sucre por la supuesta comisión de hechos de corrupción.



"Me he reunido con el equipo de fiscales anticorrupción para dar algunas directrices y seguir la investigación, pedir algunos allanamientos que faltan y en su caso pedir la incautación de algunos bienes", informó a los periodistas.



Nava Morales dijo que también existe la posibilidad de ampliar la investigación por el delito de enriquecimiento ilícito contra la ex autoridad.



"Estamos evaluando ampliar la investigación por enriquecimiento ilícito, justamente porque existen varios montos, existen testigos de que evidentemente se ha dispuesto un monto patrimonial a favor del imputado", complementó.



Agregó que se realizarán más allanamientos en las siguientes horas, además de citar a declarar a representantes de empresas de Sucre y Tarija y funcionarios de la AEVivienda Chuquisaca, en calidad de testigos, para contar con más datos sobre el modus operandi de Condori.



"Por el momento hemos identificado que él solo ha actuado, sin embargo, tenemos un testigo clave en la Agencia Estatal de Vivienda, que ha señalado en su declaración que ha sido presionado por el imputado, entonces, veremos hasta qué grado de responsabilidad tiene este funcionario que trabajaba en finanzas", reveló.



Condori fue aprehendido el jueves en Tarija, desde donde se lo trasladó hasta Sucre, lugar en el que radica la denuncia, fue destituido del cargo y es acusado por cobros irregulares y sobornos para la adjudicación de la construcción de viviendas sociales.