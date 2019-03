Canciller deplora que opositores politicen la demanda marítima boliviana







La Paz, (ABI).- El canciller Diego Pary deploró el lunes que la oposición decidió politizar la demanda marítima boliviana, subrayando que ese tema no está resuelto y que el Gobierno espera retomar el diálogo con Chile sobre ese centenario conflicto.



Pary aclaró que es pública la información sobre la labor del equipo jurídico que representó a Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el litigio contra Chile por el diferendo marítimo, horas después que opositores demandaran la conformación de una comisión legislativa para investigar la actuación del Gobierno en ese proceso.



"Esta es una acción totalmente política. Toda la información respecto a la demanda marítima boliviana está disponible, toda la información ha sido brindada al pueblo boliviano", remarcó en un contacto con los periodistas.



Si bien el fallo del juicio para obligar a Chile a negociar una salida soberana al océano Pacífico para Bolivia fue adverso, el canciller recordó que la Corte de La Haya recomendó que ambos países continúen el diálogo para garantizar una "buena vecindad".



"El resultado de la sentencia nos dice que Bolivia nació con una costa de más de 400 kilómetros, también el mismo fallo menciona que en ningún acuerdo, ningún tratado ha resuelto el tema del enclaustramiento de Bolivia (...) y finalmente la Corte, en sus conclusiones, ha invocado a las partes, a Chile y Bolivia, a que podamos establecer los canales de diálogo y podamos reiniciar a la brevedad posible los diálogos necesarios para resolver el tema del enclaustramiento de Bolivia", puntualizó Pary.



En ese marco, el jefe de la diplomacia boliviana rechazó el "enfoque absolutamente político" que el senador y candidato presidencial por la alianza Bolivia Dice No, Óscar Ortiz, intenta darle a un asunto de Estado.



"Estoy planteando que se establezca esta comisión especial investigativa desde la Asamblea Legislativa dado que el Ejecutivo no da las explicaciones correspondientes, para que todos los responsables rindan cuentas (...), y también la Asamblea se convierta en este foro de debate histórico sobre lo que ha pasado en La Haya", dijo Ortiz a los periodistas.



Bolivia nació en 1825 a la vida independiente con mar, sin embargo, en 1879 Chile invadió el litoral boliviano y, posteriormente, se dio una guerra no declarada que privó al país andino amazónico de 400 kilómetros de costa y 120.000 kilómetros cuadrados de territorio, según datos históricos.