Enrique Iglesias presume lo buen bailarín que es su hijo Nicholas







18/03/2019 - 17:54:39

Quien.- Desde que llegaran al mundo sus mellizos Nicholas y Lucy, fruto de su sólida relación con la extenista Anna Kournikova, el cantante Enrique Iglesias ha relajado notablemente esa actitud tradicionalmente hermética que le definía en lo que a compartir detalles de su vida privada se refiere, hasta el punto de que ahora comparte con relativa frecuencia algunas anécdotas de su divertida dinámica familiar con sus adorables retoños.



Tanto es así, que el astro del pop no ha podido resistirse a presumir orgulloso de las dotes como bailarín que ya está desarrollando el pequeño Nicholas, de poco más de un año de edad.





A través de un video de Instagram, el cantante demostró su sentido del ritmo y el entusiasmo con el que se mueve en sincronía con las bases de la música rap.



"Humor de domingo", se ha limitado a escribir el hijo de Isabel Preysler en la descripción de la grabación, probablemente al ser consciente de que, sobre todo en este caso, una imagen vale más que mil palabras.



El simpático momento ha generado ya más de un millón y medio de "likes" y decenas de comentarios que elogian lo fácil que se le da el baile al pequeño.



Hace poco más de una semana, era Lucy quien acaparaba las redes sociales de su padre con una artística y entrañable foto que la retrataba dando sus primeros pasos agarrada de la mano de Enrique: una imagen que el intérprete no tardó en utilizar como símbolo del papel esencial que juegan en su día a día las mujeres más importantes de su vida.



"Celebrando a las mujeres hoy y todos los días", escribía el intérprete para acompañar la fotografía, la cual ilustra a la perfección las emotivas palabras que le dedicaba a su familia en una entrevista reciente al programa Un Nuevo Día: "Soy feliz al verlos y no te importa nada más, solo ellos. Es una etapa hermosa", aseguraba.