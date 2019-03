Terry Crews sobre posible secuela de ¿Y dónde están las rubias?: Me encantaría





18/03/2019 - 17:48:53

Perú.- En conversación con US Weekly, el fornido actor resaltó que estaría encantado de participar de un nuevo rodaje de la exitosa película que se estrenó en 2004.



Sobre la posibilidad, Crews dijo los siguiente: "Me encantaría. Estoy manteniendo mi físico para "¿Y dónde están las rubias? 2". Tendré 75 años y diré: "¡Aquí vamos, estoy listo!"".



"Nunca estaré fuera de forma porque esa película va a suceder algún día", agregó el actor.



DATO:

-En la película, Crews interpreta al millonario Latrell Spencer, quien está enamorado de Tiffany, el alter-ego de Marcus Copeland, interpretado por Marlon Wayans.