Tras el éxito de "Black Mirror: Bandersnatch", Netflix anunció su nueva serie interactiva You vs. Wild





18/03/2019 - 17:00:17

Infobae.- Después del exitoso estreno de Black Mirror: Bandersnatch, Netflix apostó nuevamente a un nuevo show interactivo, You vs. Wild, el cual debutará en su plataforma el 10 de abril y contará con ocho episodios protagonizados por el experto en supervivencia, el británico Bear Grylls.



En la serie, los espectadores podrán acompañar a Grylls en expediciones alrededor del mundo, y tendrán la oportunidad de elegir el curso de la historia en cada episodio.



Netflix apuesta a crecer los shows interactivos dentro de su plataforma, pero no sólo centrados en temas de ciencia ficción si no en otros géneros como romance, drama y contenido familiar.



You vs. Wild fue dirigido por Ben Simms y está enfocado para que lo vea toda la familia.





"Estoy muy orgulloso de ofrecer esta acción en vivo de primera clase", dijo Grylls. "Esta serie interactiva realmente da a los espectadores un pase de acceso completo para explorar el mundo y sus paisajes en mis zapatos", añadió.



El pasado mes de diciembre, Bandersnatch, el episodio interactivo spin-off de la saga Black Mirror, fue un éxito rotundo con audiencias a nivel mundial, motivando a la plataforma a seguir invirtiendo en el innovador género.





"Fue un gran éxito en todo el mundo y nos dimos cuenta de que la narración interactiva es algo en lo que debemos invertir más", dijo Todd Yellin, vicepresidente de producto de Netflix.



Las comedias románticas también serán algo que explorar.



"Pero no es solo para el universo de Bandersnatch, qué tal para un romance. Que la audiencia decida con qué personaje se debe quedar la protagonista. Queremos explorar más este universo de contenido interactivo".



Aunque ven que la tecnología será parte crucial del futuro del entretenimiento, Yellin advirtió que aún los interactivos tienen retos como cada cuánto hacer que los usuarios decidan una acción.



"Un reto es analizar los números ahora y saber, por ejemplo, qué tan frecuentemente se tiene que poner la opción para que el usuario decida algo. ¿Cada minuto? ¿Cada tres o cada cinco? Aún no sabemos", dijo el vicepresidente.



Otros formatos en los que la firma considera experimentar hacia futuro también es la realidad virtual, aunque para Yellin, este es aún un formato más adecuado para una experiencia.