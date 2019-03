Así lucen Leonardo DiCaprio y Brad Pitt en Once Upon a Time in Hollywood







18/03/2019 - 16:58:51

Infobae.- Once upon a time in Hollywood, la más reciente película de Quentin Tarantino, ya tiene su primer póster oficial, el cual fue revelado en las últimas horas por el mismísimo Leonardo DiCaprio, uno de los protagonista del filme junto a Brad Pitt, que llegará a los cines en julio.



La novena producción de Tarantino se centra en el Hollywood de 1969, relatando la vida del famoso asesino Charles Manson, quien será interpretado por Damon Herriman.



Ambientada en Los Ángeles cuando el movimiento hippie estaba en pleno furor, Once Upon a Time in Hollywood narra cómo Rick Dalton (DiCaprio), una ex estrella de westerns televisivos y su doble Cliff Booth (Pitt) tratan de hacerse un lugar en Hollywood.



En el reparto también participa Margot Robbie, en el papel de Sharon Tate, actriz y modelo que fue asesinada por Manson en 1969, que tendrá cierta importancia en la narrativa.



El mensaje de DiCaprio, que suele usar su cuenta sólo para promocionas sus causas ambientales, generó gran repercusión y en minutos consiguió más de 30 mil likes.



La historia está inspirada en "La Familia", secta criminal liderada por Manson. Sin embargo, parece ser que el macabro asesinato de Tate no será el enfoque de la película sino un telón de fondo para la historia protagonizada principalmente por Pitt y DiCaprio.





Además de los actores mencionados, la película de Sony Pictures también contará con un elenco formado por Al Pacino, Dakota Fanning, Bruce Dern, entre otras estrellas.



En el filme aparecen los fallecidos Burt Reynolds y Luke Perry.