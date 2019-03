MySpace: el error en un servidor que hizo perder a la red social 12 años de música almacenada







Infobae.- No quedó nada en sus archivos, ni una sola foto ni un video ni un audio de los primeros 12 años de existencia de MySpace, una de las primeras redes sociales en aparecer en internet.



Fundada en 2003, los directivos de la compañía se vieron obligados a pedir disculpas luego de que un proyecto de migración a un servidor causara la desaparición de los archivos que fueron subidos hace más de tres años.



En un comunicado publicado en su página de internet, se explica que es posible que todo lo que se había almacenado durante 12 años ya no se encuentre disponible.



La compañía venía recibiendo quejas desde hace meses de que había enlaces a contenidos musicales que no estaban funcionando.





La plataforma perdió popularidad con la aparición de otras redes sociales como Facebook, Instagram o You Tube, pero en su momento de más auge contó con millones de usuarios.

En 2006 fue el sitio más visitado en Estados Unidos, superando incluso a Google.

Nicho musical



Entre sus mayores atractivos se encontraba la posibilidad de compartir música y ofrecer una plataforma de lanzamiento a nuevos artistas, como el fue el caso de las carreras de Artic Monkeys y Kate Nash.



"Pedimos disculpas por el inconveniente", concluye el mensaje en el que aparece el correo de Jana Jentzsch, directora del departamento de protección de datos de MySpace.





Andy Baio, quien participó en la construcción de la compañía para recaudar fondos Kickstarter, comentó en su cuenta de Twitter que en ese período se podría estar hablando de unas 50 millones de canciones de alrededor 14 millones de artistas.



También se preguntó si había sido una pérdida accidental.



"Una flagrante incompetencia puede ser mala publicidad, pero incluso eso suena mejor que "ni nos tomamos la molestia con el esfuerzo y el costo de migrar y alojar 50 millones de viejos archivos de MP3", escribió.



MySpace fue adquirido por NewwsCorp en 2005 por un costo de US$580 millones y fue vendido en 2011 por US$35 millones a la firma Specific Media.



Y si bien ya no cumple un rol protagónico en el sector de las redes sociales, mucha gente que se unió al sitio en su época de apogeo lo seguía usando actualmente como un archivo en la red.