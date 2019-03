Un hallazgo excepcional: Descubren en Argentina los restos de un oso gigante de 700.000 años, el mayor carnívoro de Sudamérica







18/03/2019 - 16:12:57

Actualidad.- El cráneo y la mandíbula de un oso gigante de hace 700.000 años fueron hallados recientemente en la ciudad de San Pedro, provincia de Buenos Aires (Argentina), y ya se encuentran en condiciones de ser estudiados en profundidad, informa a este medio Leopoldo Soibelzon, miembro del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).



La especie en cuestión se llama Arctotherium angustidens, cuyos individuos fueron "los carnívoros de mayor tamaño en Sudamérica" y, según las primeras revisiones del experto, este "era un ejemplar joven, macho y habría pesado unos 800 kilogramos". Asimismo, se cree que parado en dos patas alcanzaba los 2,5 metros de altura.

"Vamos a estudiar el oído del animal, para determinar en qué tipo de ambiente vivía y saber si podía trepar árboles".

Para el entrevistado, que en su carrera ha estudiado los restos de unos 800 osos, se trata de "un hallazgo excepcional por su estado de preservación". Más en detalle, explica que gracias a la gran conservación del descubrimiento se podrán realizar tomografías computadas del cráneo: "Si bien, obviamente, el cerebro no perdura, vamos a lograr reconstruirlo en tres dimensiones".



Además, los especialistas van a poder estudiar el oído del animal, "de gran importancia para resolver cuestiones evolutivas". Por ejemplo, con esa información podrían determinar en qué tipo de ambiente vivían, o si estos mamíferos podían trepar árboles. Sin embargo, Soibelzon aclara que se trata de un proceso lento: en los próximos meses se realizarán las tomografías computadas y no se espera la publicación de resultados antes de fin de año.



Por otro lado, el entendido destaca que incluso "se preservaron algunas partes de la columna vertebral y algunos fragmentos de huesos largos", que podrían ayudar a tener estudios más completos.

"Se encontró por pura casualidad"



Los restos fósiles fueron encontrados en enero, pero la noticia se da a conocer recién ahora porque antes estaban en un "proceso de preparación". En efecto, el doctor en Ciencias Naturales aclara que todavía no estudiaron al espécimen de manera profunda, aunque ya se sabe que se trata de un caso único. Sobre ello, aclara que generalmente suelen aparecer "uno o dos dientes, o un pedazo de mandíbula", y que es raro encontrar piezas completas.

Ilustración del oso Arctotherium angustidens, cuyos restos se hallaron en enero del 2019 en la ciudad de San Pedro. / Agencia CTyS- UNLaM



Según repasa Soibelzon, el descubrimiento se produjo "por pura casualidad" en medio de una obra en construcción: "El maquinista estaba excavando la cantera para cargar en el camión, ve que ruedan unos huesos, detiene el trabajo y comunica el hallazgo al Museo Paleontológico de San Pedro", relata. De hecho, la mayoría de los hallazgos se generan de forma similar, en canteras.



Al instante, miembros del museo acudieron al lugar y notaron que la maquinaria había destruido parte del esqueleto, pero el cráneo estaba sepultado junto con la mandíbula, y se encontraba intacto. "Es difícil recuperar el esqueleto cuando lo toma una máquina de ese tamaño, por suerte no había agarrado el cráneo", concluye el licenciado en Biología.



Mientras tanto, la comunidad científica espera las próximas novedades del equipo investigador. Por su parte, Soibelzon ya había presentado al oso más grande del mundo en 2011: se trataba de un ejemplar de la misma especie, pero habría medido 4,5 metros en posición erguida, y su peso se calculó en 1.500 kilogramos.