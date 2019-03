Rusia planteará a Estados Unidos la inadmisibilidad de una intervención militar en Venezuela







18/03/2019 - 13:01:23

Infobae.- Rusia y Estados Unidos celebrarán consultas sobre la situación en Venezuela a inicios de la próxima semana en Roma, confirmó este domingo el viceministro de Asuntos Exteriores ruso Serguéi Riabkov, quien se reunirá en la capital italiana con el enviado especial de EEUU para Venezuela, Elliott Abrams.



"Plantearemos con insistencia a la parte estadounidense todas nuestras posiciones, incluida la inadmisibilidad de una intervención militar y, en general, de la injerencia exterior ilegal y de las presiones contra el Gobierno legítimo" de Nicolás Maduro, dijo el diplomático ruso, citado por la agencia Interfax.



De esta forma, el gobierno de Vladimir Putin reafirma su alianza con el régimen chavista y su frontal oposición a la Casa Blanca con respecto al tratamiento de la crisis que sufre el país sudamericano.



Riabkov agregó que en las conversaciones Rusia intentará buscar vías para impulsar el diálogo con la oposición. "En este asunto Moscú y Washington mantienen posturas diametralmente opuestas, pero esto no debe ser motivo para no hablar de ello", subrayó Riabkov.



Al mismo tiempo, indicó que le comunicará al enviado especial estadounidense que Rusia defenderá su cooperación con la administración de Maduro.



"Desde luego, insistiremos en que toda la cooperación entre Moscú y Caracas es absolutamente legal", dijo Riabkov, que advirtió de que los intentos de torpedearla "tienen un impacto en el estado de la relaciones ruso-estadounidense y en las relaciones de Rusia con otros países que actúan del mismo modo que EEUU".



El viceministro ruso indicó que no se pueden obviar estas acciones que, "en un contexto más amplio, tiene un efecto claramente negativo". "Pero haremos todo para defender nuestra cooperación con Caracas", enfatizó.



Las conversaciones entre Riabkov y Abrams se llevarán a cabo los próximos lunes y martes, según indicó el sábado la diplomacia norteamericana.



El responsable de EEUU también se reunirá con funcionarios italianos, entre ellos Pietro Benassi, asesor diplomático del primer ministro de Italia, Giuseppe Conte.



Estados Unidos ha aumentado en los últimos días sus denuncias contra Rusia por su respaldo al dictador Maduro, y el pasado lunes acusó a Moscú de "intervencionismo" por seguirle apoyando mientras que Washington y otros 50 países han reconocido al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino.