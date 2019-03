Gobierno denuncia que marcha de Qhara Qhara es pagada y alentada por ONG







18/03/2019 - 12:57:36

La Paz, (ABI).- El ministro de Gobierno, Carlos Romero, denunció el lunes que la marcha de la nación Qhara Qhara, que se apresta a ingresar a la ciudad de La Paz, es "pagada" y alentada por Organizaciones No Gubernamentales (ONG), además por gente que pretende despojar de sus bienes y tierras a sus propietarios originarios.



"Es una marcha pequeña de 22 personas, están 40 días sostenidos por esas ONG, es una marcha pagada, no recuerdo que movilizaciones indígenas genuinas hayan marchado con viáticos", dijo en conferencia de prensa.



Romero explicó que prácticamente quienes iniciaron la caminata hace más de un mes es el pueblo de Quila Quila que pertenece a la nación Qhara Qhara, del departamento de Chuquisaca.



Según la autoridad, los movilizados reivindican los títulos de la Colonia y la República que desconocían el derecho colectivo sobre la tierra, en una actitud "demagógica" de que se va a reconstituir la territorialidad ancestral de Qhara Qhara.



Además, dijo que pretenden que la Asamblea Legislativa modifique la Ley de Deslinde Jurisdiccional para no tener delimitación en el alcance de la justicia indígena, y que las autonomías indígenas se manejen al margen del referendo.



El Ministro de Gobierno identificó que "detrás" de la marcha se encuentra "Fernando Rada Arteaga de la ONG Qhana Pukara Kurmi", que en su momento se hizo pasar por pariente del actual viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Alfredo Rada, para movilizar a la gente.



Recordó que Rada Arteaga formó parte de un conflicto en noviembre de 2018 cuando una mujer de la tercera edad fue asesinada a golpes porque se negaba a entregar sus títulos a las autoridades comunales, así también defendió otro hecho que ocurrió en la Isla del Sol donde una ciudadana fue violada y asesinada a título de la justicia originaria.



"La justicia indígena es restitutiva del daño no es asesinato no es despojo de comunidades", aseveró.



Señaló también como quienes alientan la movilización a "Ruth Alipaz, Paula Gareca y una fundación de María Loma".



Sin embargo, el ministro aseguró que la movilización podrá ingresar a la sede de Gobierno, pues no se dispuso ningún tipo de operativo para evitar su paso.