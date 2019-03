Es invicto de la mano de Illanes, Nacional Potosí por la senda de Petrolero de Cochabamba







18/03/2019 - 07:55:01

El Día.- Planificación, continuidad y trabajo en equipo, son los ingredientes de la fórmula de Nacional Potosí, que se encuentra actualmente invicto y puntero del torneo Apertura de la División Profesional. Este buen trabajo de los potosinos viene de la mano de su estratega Alberto Illanes, quien dio a conocer sus objetivos para seguir caminando firme.



La "banda roja" avanza sobre una marca que parece inalcanzable, el club Petrolero, de Cochabamba, fue quien tuvo una racha histórica en el fútbol boliviano tras no ser derrotado durante 21 fechas en el año 1980. El equipo cochabambino, con 14 participaciones en el profesionalismo, tuvo que desaparecer por problemas económicos.



No es casualidad. Nacional Potosí se ha convertido en la sensación del fútbol boliviano tras marchar en el primer lugar de la tabla con 28 unidades en 12 partidos jugados de manera invicta. Esto es fruto del trabajo que realizan en equipo, tanto de los dirigentes, jugadores y la cabeza del plantel, Alberto Illanes, quien asumió como entrenador en agosto de 2018.



Él comenta que gracias a la continuidad de su dirección el proceso está dando resultados, "hemos tenido una continuidad en el proceso que iniciamos el 26 de agosto del año pasado, después de una serie partidos ganados de forma continua, y sacar puntos también de visitantes nos permitió ganar un cupo a un torneo internacional que es la Copa Sudamericana. A partir de ahí viene la continuidad de la que le hablaba con el presidente (Wilfredo Condori) junto a su directorio para hacer este nuevo proceso reforzando el plantel con jugadores de calidad", indicó el DT a través de un contacto telefónico con El Día.



Objetivos de Nacional. El plantel potosino todavía no sueña con el título Apertura. "Para seguir en esta línea de invicto es el trabajo duro y permanentemente, yo siempre hablo bien con mis jugadores que no debemos pensar mucho en el futuro, porque llega muy rápido, hay que pensar más bien en construir cada día los trabajos que van acompañados de una buena disciplina y el trabajo nuestro que es la parte física, técnica y mental", aseveró Illanes.



Racha histórica. El Club Petrolero de la ciudad de Cochabamba, fundado el 16 de abril de 1950, tuvo participación durante 14 años en el fútbol profesional boliviano, vivió su mejor época en los 80, llegando a destacar por su marca histórica de permanecer invicto durante 21 partidos. Fue uno de los equipos fundadores de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano y llegó a ocupar el tercer lugar en su temporada invicta (Wilstermann fue el campeón).



A finales de 1993, el club decide automarginarse de la Liga boliviana debido a problemas financieros, ya que la empresa estatal YPFB que financiaba al plantel, fue capitalizada y sus trabajadores dejaron de aportar para la sustentación del equipo. En años siguientes siguió compitiendo en torneos de la Asociación de Fútbol de Cochabamba y al no contar con respaldo consumó su disolución a finales de 1996.



Hugo Franco Sánchez, Omar Delgadillo (+), Eduardo Terrazas, Roberto Servián (paraguayo), Horacio Awad (argentino), Édgar Castillo, Jorge Camacho, Augusto Guillén y Alberto Ayala (chileno), fueron algunas de las grandes figuras que integraban el equipo cochabambino en el año 1980.



Los equipos que fueron campeones invictos



En los inicios del fútbol (1888/89), cuando aún no se consideraba a los jugadores como profesionales. Un equipo desconocido en la actualidad como el Preston North End se posicionaba como el mejor equipo de Europa tras ganar la liga inglesa y la FA Cup, siendo el primer club inglés en lograr esta hazaña. Además se hicieron con el campeonato liguero sin conocer la derrota (18 victorias y 4 empates), sacando 11 puntos al segundo clasificado, el Aston VIlla.



El último equipo en conseguir ganar el campeonato liguero (en este caso además con triplete incluido) sin perder ningún partido ha sido el Celtic en la temporada 2016/17. Los de Brendan Rodgers han conquistado su sexta liga escocesa consecutiva sin perder un solo partido. 34 victorias y cuatro empates con 106 goles a favor y 25 en contra. En Sudamérica, Boca Juniors ha logrado ser campeón invicto en dos ocasiones, el 1998 con Carlos Bianchi y el 2011 con Julio César Falcioni.