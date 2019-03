Bolívar se afianza en el torneo y golea a Sport Boys







18/03/2019 - 07:53:15

El Diario.- Cómodo, sin esforzarse mucho, Bolívar logró una victoria que lo dejó a dos unidades de la cima del campeonato Apertura. Bolívar desde el primer minuto mostró superioridad sobre Sport Boys (4-1), y con 26 unidades, ocupa el segundo lugar.



El clásico paceño quedó lejos en el cuadro celeste, sin embargo, el onceno presentado en esa ocasión permitió al entrenador César Vigevani repetir el dibujo táctico (4-4-2), con Jorge Pereyra y Marcos Riquelme como delanteros.



El trámite fue fácil para el local porque enfrentó a un tímido Sport Boys, que solo llegó a la Sede de Gobierno para cumplir el fixture. El argentino Christian Lovrincevich deberá trabajar mucho en el receso para mejorar el presente del cuadro de Warnes.



Todo apunta que Vigevani encontró el once titular, aunque la ausencia de Luis Gutiérrez (por tarjetas amarillas) derivó en el ingreso de Pablo Pedraza, quien no desentonó junto con Mauricio Prieto.



El primer tanto generó una dosis de confianza en Bolívar, la jugada se generó con un pase largo de Mauricio Prieto para Juan Miguel Callejón que ganó a la defensa visitante y cedió al argentino Marcos Riquelme para que marque el 1-0 (7’).



La movilidad de Pereyra y Riquelme ayudaba para que los mediocampistas tengan alternativas para generar situaciones de gol.



El 2-0 llegó con un tiro libre, la jugada trabajada durante los entrenamientos dio sus frutos, todo comenzó con toque Juan Carlos Arce para Callejón que definió con un remate cruzado ante la salida del guardameta Alex Arancibia (25’).



Bolívar bajó la intensidad debido a la ventaja conseguida, lo que permitió a Sport Boys achicar la diferencia. El descuento llegó con un remate de media distancia de Luciano Ursino, nada pudo hacer el portero Saidt Mustafá, a pesar de la volada (44’).



En el segundo tiempo, el trámite fue pobre por la poca intensidad en el juego ofensivo de ambos equipos, con imprecisiones. Sport Boys no se animó a buscar el arco contrario para igualar el marcador.



El tercer tanto de Bolívar llegó con una corrida de Juan José Orellana, quien ingresó en lugar de Joel Fernández, con espacio logró asistir a Pereyra que demostró con un control orientado que tiene condiciones para acomodarse en un espacio rodeado por varios defensores, acomodó el balón al costado derecho de Arancibia (72’).



Bolívar sintió que debía buscar más goles ante la facilidad de la defensa rival.



Los dos laterales de la Academia, Diego Bejarano (derecha) y Orellana (izquierda) se animaron a dejar la última línea para buscar suerte en el sector ofensivo.



El definitivo 4-1 fue obra de Erwin Saavedra tras un centro de Callejón, el balón llegó al ras del piso a la posición del orureño que solo empujó el esférico ante la mirada de Arancibia y compañia (80’). Vigevani deberá mantener la base que mostró en los últimos partidos, salvó que se realice un cambio obligado debido a una lesión o suspensión.



El receso no cae mal para afianzar virtudes que mostraron en el campo de juego y corregir otras para afrontar la segunda rueda del campeonato, con la consigna de luchar por el título del Apertura.