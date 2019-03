Aviadores caen ante Blooming y se estancan







18/03/2019 - 07:51:56

Los Tiempos.- Wilstermann no pudo levantar cabeza en el torneo local, luego de la caída ante el Atlético Paranaense en la Copa Libertadores; ayer tenía planeado sumar ante Blooming, en Santa Cruz, pero perdió por 2-0.



Con esta victoria Blooming (+13) alcanzó a Nacional Potosí (+19) en la cima, ambos con 28 puntos. Mientras que Wilstermann permanece en la quinta casilla con 17, ahora a 11 de los líderes.



El sexto triunfo en casa de Blooming se registró en un partido muy atípico, no sólo porque tanto la academia como los aviadores se quedaron sin sus técnicos tras que fueran expulsados (28’PT), sino sobre todo porque Wilstermann terminó el encuentro con nueve hombres, luego que Víctor Hugo Melgar viera la tarjeta roja (13’ST) y Serginho abandonara el campo de juego a los 40’ST, por los insultos de tinte racista de la hinchada de Blooming. Además, en el plantel rojo Alex da Silva fue expulsado de la banca de suplentes (28’PT).



Fuera de esos incidentes Blooming ganó bien, dominó el encuentro de principio a fin, ante un Wilstermann que continúa con su rendimiento irregular.



En la primera fracción los aviadores tuvieron una sola acción de riesgo, un remate de Serginho que fue despejado por Rubén Cordano (20’).



Arnaldo Giménez evitó la caída de su pórtico (36’) al ganar en el mano a mano con Leonardo Vaca. Pero dos minutos más tarde, no pudo evitar la caída de su valla.



Cristian Chávez perdió el esférico en salida, Rafael Barros fue habilitado a espaldas de la defensa, para vencer a Giménez con arco a disposición (38’).



En el segundo tiempo Wilstermann ingresó con un planteamiento más ofensivo, pero nuevamente fue Blooming quien sorprendió.



Rafinha convirtió el segundo con un remate desde fuera del área grande, que para mala suerte de Giménez se desvió en la espalda de Barros y lo descolocó (3’), para el 2-0.



Christian Latorre se perdió el tercero de la academia, tras que sólo frente al arco de Giménez, su cabezazo salió desviado por encima del arco (35’).



Serginho tuvo su segunda oportunidad de anotar, pero Cordano impidió que logre su objetivo al desviar con la pierna su remate (39’).



Por todos los incidentes que se registraron al final del cotejo el juez Gery Vargas terminó el encuentro a los 90 minutos exactos.