Óscar Ortiz: Un muro de personalismo y mesianismo impide la unidad







18/03/2019 - 07:34:19

El País.- El candidato presidencial de Bolivia Dice No y senador opositor, Óscar Ortiz, está en plena campaña electoral. En una entrevista con los Tiempos, el postulante asegura que Demócratas Cochabamba está en reestructuración, que las encuestas le animan y que, de ser presidente, impulsaría un Estado más federal.



— En las encuestas va tercero, Evo y Mesa compiten arriba. ¿Cómo ve eso?, ¿cree que debería dejar que la polarización defina al candidato?

— Estamos muy contentos con la aceptación que tenemos en la población. Hay en esas encuestas el tema de tiempo. Las encuestas se publicaron en febrero, cuando teníamos en mes de campaña. Es claro que hay un candidato estancado, otro bajando y otro subiendo, que somos nosotros. Y en una campaña que tiene 10 meses, lo que importa es la tendencia. Mientras los candidatos, que uno es presidente y no se quiere ir y otro que ya fue presidente y quiere volver, nosotros somos quienes le ofrecemos al posibilidad a la población de votar por alguien nuevo.



— ¿Es posible la unidad opositora aún? ¿Quién podría representarla?

— Hicimos todo el posible para esa unidad incluso antes de que venzan los plazos. Comparto esa preocupación y nosotros con lo que nos topamos fue con un muro de personalismo y de mesianismo. Porque básicamente las otras opciones ponían su candidatura por delante antes de hacer la alianza. Nosotros decíamos que hagamos la alianza y luego busquemos el consenso para el candidato. Nosotros estamos trabajando en unir a todos aquellos votantes que quieren un cambio de verdad y aspiramos a representar ese cambio.



— El caso Leyes, ¿cuánto afecta la campaña y qué rol tiene el Alcalde en la alianza?

— El caso está por cumplir un año y el juicio ni siquiera comienza. Eso es la muestra de cómo no tenemos una justicia. No se ha probado su culpabilidad y se queda todo en la indefinición.

Nosotros siempre hemos dicho: El momento en que algún compañero nuestro sea condenado por corrupción, va a ser separado inmediatamente del partido. Hasta hoy, no tenemos ningún condenado, incluido el alcalde Leyes. Entonces nosotros también esperamos que se dilucide esta situación, en tanto, como toda persona, se presume su inocencia.



— Una vez se dijo que Leyes es mártir del 21F. ¿Siguen creyendo esto?

— Lo que está claro es que Leyes es una persona que no tiene acceso a un juicio justo, independientemente de la apreciación que se tenga sobre el caso, y eso es lo que quita credibilidad al proceso, la indefinición que se siente en la ciudad.



— Demócratas se reestructuró, ¿cómo están en Cochabamba?

— No vamos a negar que todo esto ha sido un golpe muy duro para la organización política, pero somos un proyecto nacional que, por el contrario, queremos que nuestra marca sea la integridad, la lucha contra la corrupción y la eficiencia que es lo que hacemos, y esperamos que la reestructuración que estamos haciendo en Cochabamba sea exitosa. Y creo que está yendo bien porque además estamos incorporando a mucha gente nueva. Demócratas está en construcción, tiene sólo cinco años y estamos trabajando en todo el país como un proyecto integrador.