García: Si hay devaluación, una casa de $us 10.000 costará $us 3.000





18/03/2019 - 07:23:12

El Deber.- El vicepresidente Álvaro García Linera habló este domingo a un sector de la población de El Alto sobre las supuestas intenciones de algunos políticos de oposición y candidatos presidenciales que, según dijo, están hablando de acabar con el rentismo y devaluar el boliviano frente al dólar.



"Están hablando de devaluación, esos políticos, los de la derecha, los vendepatrias, están hablando de devaluar el boliviano", manifestó García en un acto público en la ciudad de El Alto.



Explicó a los asistentes qué significa devaluar el boliviano, e ilustró: "Si la casita que está aquí vale 10 mil dólares, si se devalúa el boliviano va a valer 7 mil, 5 mil, 3 mil dólares".





Remarcó que los de la derecha "calladamente están pensado otra vez quitarnos lo que tenemos, quitarnos el valor de la casa, quitarnos el dinero para hacer enlosetados, quitarnos el dinero que iba a los ancianos para llevárselos a los extranjeros".



Refirió que otro candidato presidencial "conocido por la masacre de alteños en 2003 ha dicho "hay que acabar con el rentismo, con la renta dignidad para el abuelito", que ya no recibamos plata de YPFB, que todo esté en manos de los extranjeros".



El Vicepresidente pidió a las juntas de vecinos y a las familias alteñas que discutan estos temas para decidir "si esos vendepatrias van a venir nuevamente a quitar a Bolivia su riqueza".



Dijo que como siempre lo ha hecho El Alto, "les van a decir: "No señores, ustedes aquí no van a pasar, El Alto se respeta".