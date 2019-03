Bolivia y UE delinearán en Bruselas mecanismos para construir acuerdo comercial complementario







17/03/2019 - 20:07:59

La Paz, (ABI).- El canciller Diego Pary informó que el miércoles una comisión del Viceministerio de Comercio Exterior se reunirá con técnicos de la Unión Europea (UE) en la ciudad de Bruselas, Bélgica, para delinear mecanismos para la construcción de un acuerdo comercial complementario.



"Estamos iniciando los trabajos el día miércoles 20 de marzo y una comisión del Viceministerio de Comercio Exterior de Bolivia va estar en Bruselas para empezar a delinear cuales van a ser los temas y mecanismos mediante los cuales vamos a construir el acuerdo entre la Unión Europea y Bolivia", informó a los periodistas.



El jefe de la diplomacia boliviana dijo que una vez concluida esa reunión se contará con los elementos claros para trabajar en un acuerdo comercial complementario con esa región, que expresó su disposición para entablar ese pacto.



Pary dijo que ese acuerdo es uno de los temas que se maneja con prioridad en la Cancillería.



En las negociaciones entre la Comunidad Andina y la UE, el Gobierno del presidente Evo Morales abogó por una negociación de "bloque a bloque" y estableció que Bolivia no iba a firmar ningún tratado de libre comercio mientras no se ponga el acento en la complementariedad de las diferentes economías.



No obstante, el Gobierno de Bolivia mantiene su interés en alcanzar un acuerdo marco para impulsar el comercio y las inversiones con el bloque europeo.



Bolivia sólo cuenta con algunas ventajas de la UE para el cumplimiento de ciertos convenios internacionales.



Según datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, entre el 2007 y noviembre del 2018, Bolivia exportó a la Unión Europea un valor de 8.120 millones de dólares, en tanto las importaciones sumaron 10.240 millones.