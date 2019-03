Bolivia ofrece predios del Parlamento de Unasur para la Secretaria General de ese bloque







17/03/2019 - 19:58:49

La Paz, (ABI).- El canciller boliviano, Diego Pary, ofreció el domingo los predios del Parlamento de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), emplazado en la localidad de San Benito, en Cochabamba, para albergar a la Secretaria General de ese organismo, en caso de oficializarse la salida de Ecuador de ese bloque.



El miércoles el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció la decisión de retirar a su país de la Unasur y pedir la devolución del edificio que alberga la Secretaría General de ese organismo, ubicado en la ciudad de Quito.



"El parlamento de Unasur está preparado, tiene la infraestructura necesaria para que funcione aquí en Bolivia y pues ponemos a disposición si es que la sede principal, que es Ecuador, decide denunciar el tratado", dijo Pary en una entrevista con el programa "El Pueblo es Noticia", difundido por los medios estatales.



El Canciller boliviano aseguró que, "mientras se generen otras condiciones" para el funcionamiento de la Secretaria General de Unasur, el edificio de San Benito cuenta con espacios necesarios.



La sede legislativa de Unasur en San Benito ocupa más de 400 hectáreas y tiene un bloque de deliberaciones con varios auditorios y un centro de convenciones, ambos equipados con sistemas de seguridad y comunicación de última tecnología.



Además, cuenta con un área para oficinas y viviendas de las delegaciones sudamericanas.



En referencia a la situación que atraviesa Unasur, Pary dijo que ese organismo aún continúa vigente porque solo un país oficializó su salida, que es Colombia, y explicó que no programa reuniones porque seis países suspendieron su participación en las diferentes actividades.



"Las actividades y reuniones que se tienen que desarrollar no sólo depende del país que tiene la presidencia pro témpore, sino también depende de los países miembros. En este momento no existen las condiciones necesarias para avanzar en el tema de realizar reuniones ministeriales o una cumbre presidencial", afirmó e indicó que Bolivia, que asume la presidencia de ese organismo, hizo todos los esfuerzos necesarios para concretar dichas actividades.



El canciller boliviano admitió que existen dificultades en la Unasur por el momento político en la región; sin embargo, dijo que se puede resolver esa situación con "voluntad política" de los países miembros.



La Unasur está formada por Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.