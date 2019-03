Gobierno de Brasil busca recaudar US$ 548 millones con subasta de 12 aeropuertos





17/03/2019 - 11:16:18

Agencia Brasil.- El gobierno federal tiene la meta de recaudar un mínimo de US$ 548 millones con la concesión de 12 aeropuertos, en tres bloques regionales, a través de la subasta de hoy (15), que tiene lugar en São Paulo. Se estima la participación de hasta 12 empresas, mapeadas por el gobierno, que tienen capital nacional y extranjero y podrán presentar sus propuestas consorciadas.



“Estamos esperando una subasta muy competitiva, con muchos operadores extranjeros y brasileños, todos de primera línea y que ya operan grandes aeropuertos por el” dijo el secretario de Aviación Civil, Roney Glanzmann.



El secretario afirmó también que hace más de un año la secretaría contacta semanalmente con los operadores extranjeros y todos están animados con ese modelo de concesión del gobierno federal. “Creemos que vamos a atraer a grandes operadores mundiales de aeropuertos”, dijo.



Según Glanzmann, la proyección oficial es que los futuros concesionarios inviertan US$ 913 millones en mejoras y en la capacidad de atención de los aeropuertos durante 30 años.



Bloques



En el bloque Nordeste, serán subastados los aeropuertos de vocación turística: Recife, en Pernambuco, Maceió, en Alagoas, Aracaju, en Sergipe, Juazeiro do Norte, en Ceará, y los de João Pessoa y Campina Grande, en el estado de Paraíba.



En el bloque Sudeste, se concederán aeropuertos que atienden especialmente a la industria de petróleo y gas: Vitória, en Espírito Santo, y Macaé, en Río de Janeiro.



En el bloque Centro-Oeste, estarán en negociación los aeropuertos que atienden el agronegocio, todos en el estado de Mato Grosso: Cuiabá, Sinop, Rondonópolis y Alta Floresta.



Juntos, los tres bloques responden por el 9,5% del mercado doméstico, es decir, 20 millones de pasajeros al año.



De acuerdo con Glazmann, es la primera vez que el gobierno federal hace concesión de aeropuertos en bloques. “Unimos aeropuertos más atractivos, de mayor volumen de pasajeros y carga, con aeropuertos más pequeños de la aviación regional”, explicó.



Costes



Según la Agencia Nacional de Aviación Civil (Anac), “las ofertas iniciales mínimas serán de US$ 44,6 millones para el bloque Nordeste; US$ 12,2 millones para el bloque Sudeste; y US$ 208,7 mil para el bloque Centro-Oeste”.



“Esa es la quinta ronda de concesiones de aeropuertos, iniciadas en 2011. “No hay participación de recurso público en esa ronda. Todos los recursos a ser invertidos serán captados por la iniciativa privada, lo que trae experiencia, conocimiento y buenas prácticas internacionales de gestión a nuestros aeropuertos”, dijo el secretario.



“Según la experiencia que tenemos con la concesión de aeropuertos, mejora bastante la calidad de servicio para la población. Mejora porque recibe inversión, se atraen nuevos socios comerciales, grandes marcas de alimentación y venta al por menor. El nivel de confort y la experiencia de viaje de los pasajeros tienen mejoras significativas”, dijo.



El gobierno debe anunciar también este viernes (15) otros 22 aeropuertos previstos para la sexta ronda de subastas, que se celebrará en agosto de 2020. Conforme al cronograma oficial, la séptima y última ronda de concesiones, con 21 aeropuertos, tendrá lugar hasta el primer trimestre de 2022.