Toneladas de oro extraídos de Venezuela aparecen en Uganda







17/03/2019 - 11:02:14

El Comercio.- Ángel Alvarado, diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela, aseguró que parte de las 8 toneladas de oro que fueron extraídas del Banco Central de Venezuela (BVC) a fines de febrero aparecieron en Uganda. Sin embargo, señaló que faltan 0,6 toneladas. El cargamento está retenido por ser parte de un contrabando.



“Le recordamos a Uganda que ese oro fue sacado ilegalmente de Venezuela y que el BCV está siendo usurpado”, denunció Alvarado.



El pasado 27 de febrero, Reuters aseguró que al menos ocho toneladas de oro fueron sacadas de las bóvedas del BCV para, presuntamente, venderlas fuera del país.



La policía de Uganda denunció que el oro llegó al país de manera ilegal la semana pasada.



El Gobierno de Uganda anunció una investigación para saber cómo entraron al país 7,4 toneladas de oro. Según el diario español "El País", las indagaciones se centran en las recientes importaciones que han llegado a la mayor refinería de oro del país, valoradas en 300 millones de dólares.



La refinería (AGR, por sus siglas en inglés) reconoció que el oro provenía de América del Sur, pero no dio más detalles y rechazó las acusaciones de contrabando, indicó "El País".



"Se han proporcionado todos los documentos requeridos [a la policía] ... Las transacciones de AGR son legales y las documentaciones son legítimas en un 1.000%", dijo a la agencia Reuters la compañía. Sin embargo, Fred Enanga, portavoz de la policía de Uganda, dijo que los informes de los servicios de información indicaron que AGR recibió un envío de 3,8 toneladas el 2 de marzo, y otro de 3,6 toneladas dos días después. "Pero ninguno de los envíos pasó por los puntos oficiales de entrada de la aduana", señaló.



Tres días después de la llegada de estos cargamentos la policía entró en las oficinas de AGR y encontró el lote de 3,6 toneladas, pero el primer envío había desaparecido. "Estamos muy interesados en que nos indiquen dónde están las 3,8 toneladas de oro", sostuvo Enanga. Según el diario estatal New Vision el oro provenía de Venezuela.



En busca de cercar financieramente a la administración de Nicolás Maduro, Estados Unidos ha establecido sanciones y ha pedido a compradores internacionales de oro dejar de hacer negocios con su gobierno.



Después de ese exhorto, la firma Noor Capital en Abu Dabi, que había comprado tres toneladas de oro al Banco Central venezolano en enero, dijo que no tenía previsto adquirir más barras en Caracas hasta que se estabilizara la situación.



Y el Banco Central de Venezuela tuvo que suspender la venta de al menos otras 15 toneladas de oro de sus reservas a Emiratos Árabes, a cambio de euros en efectivo para financiar sus importaciones, según fuentes de alto gobierno a Reuters.



Las ventas de lingotes son casi la única alternativa que tiene Maduro para obtener liquidez, ante la merma de los ingresos petroleros y el cierre de casi todas las opciones de financiamiento internacional por las severas sanciones que le impuso Washington para presionar su salida del poder.



Unas 20 toneladas de oro monetario dejaron de estar en manos del emisor en 2018, según los balances del BCV. Al cierre del año quedaban unas 140 toneladas de oro en reservas, el volumen más bajo en 75 años, según los datos oficiales.



En el Banco de Inglaterra hay otras 31 toneladas de oro del Banco Central venezolano, que ha hecho gestiones para retirarlas. Pero el canciller del país sudamericano, Jorge Arreaza, denunció el miércoles que la entidad británica mantiene bloqueados los activos de Venezuela.



Fuente: "El Nacional" de Venezuela, GDA / "El País" / Reuters