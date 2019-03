Morales pide denunciar hechos de corrupción para cuidar el patrimonio de Bolivia







17/03/2019 - 10:55:36

Puerto Villarroel, (ABI).- El presidente Evo Morales pidió el domingo a la población denunciar hechos de corrupción para cuidar el patrimonio de Bolivia y aseguró que el Gobierno nacional no tolerará ningún hecho delictivo.



"Tienen tarea, si ustedes lo presencian u oyen denúncienlos, con documentos (...), cuando uno ve de cerca, algunos exfuncionarios saben, han visto saquen documentación, eso necesitamos", dijo en un acto en el que entregó un instituto Agro-industrial en Cochabamba.



El Primer Mandatario explicó que Bolivia tiene un crecimiento económico importante que debe ser cuidado con mayor inversión y buenos administradores públicos, razón por el que no se puede permitir hechos de corrupción.



Explicó que, en varias oportunidades, recibió denuncias de hechos delictivos, por lo que ordenó la investigación inmediata para evitar que esas acciones ilícitas continúen robando al Estado.



"No siempre todos (los administradores públicos) son buenos, algunos nos hacen quedar mal y hay que combatir, tenemos que combatir, nosotros no vamos a perdonar la corrupción (...), varios de los que están procesados y encarcelados es gracias al pueblo boliviano, el pueblo boliviano me manda mensajitos", sostuvo.



En las últimas horas, se determinó la detención preventiva del ex director departamental de la Agencia Estatal de Vivienda (AEV) de Chuquisaca, Irineo Condori, y se investiga a otros 15 funcionarios de esa institución, por extorsionar a empresarios de la construcción para direccionar adjudicaciones de proyectos a cambio de dinero.



Asimismo, en los últimos años el Gobierno nacional se ha constituido en parte querellante contra funcionarios públicos que cometían delitos de corrupción en instituciones estatales, los cuales se encuentran presos.



El sábado, el Ministerio de Gobierno habilitó desde el sábado una línea gratuita para que la población denuncie hechos irregulares cometidos por las autoridades policiales, como abuso de autoridad y arbitrariedades, informaron fuentes institucionales.