La Academia quiere recuperar terreno a costa de Sport Boys







17/03/2019 - 09:52:23

Página Siete.- A Bolívar no le queda otra que ganar esta tarde a Sport Boys (16:00) para no perderle pisada al puntero del campeonato, Nacional Potosí, que de momento le saca cinco puntos de ventaja en la tabla de posiciones del torneo Apertura.



Los potosinos golearon el pasado viernes a Destroyers por 7-2 en las Villa Imperial y acumulan 28 unidades, cinco más que los celestes que a media semana empataron 1-1 con TheStrongest en el clásico paceño.



Los celestes saben que Nacional no es el único rival que tienen en el medio, ya que Blooming, de gran campaña, también le ha sacado dos puntos en la tabla comparativa (25), ubicándose en el segundo lugar.



El director técnico de los académicos, César Vigevani, mencionó que confía en el rendimiento de su equipo en el estadio Hernando Siles para conseguir la totalidad de los puntos que tienen en casa y pelear en la segunda rueda el campeonato que le daría al club la posibilidad de acceder a la primera plaza para la Copa Libertadores de 2020.



Vigevani reiteró en las últimas horas que no le preocupa la campaña de Nacional, ya que “en la segunda rueda saldrán varios partidos a Santa Cruz, en cambio nosotros tendremos muchos compromisos de local”.



Para el encuentro de esta tarde los bolivaristas no podrán contar con la presencia del defensor Luis Alberto Gutiérrez, quien acumuló en el clásico cinco tarjetas amarillas y quedó automáticamente suspendido por un encuentro. Pablo Pedraza surge como alternativa para reemplazar al cruceño.



Otra de las modificaciones se presentará por la banda izquierda con el retorno de Juan José Orellana desde el vamos. Juan Carlos Arce con un resfrío y Marcos Riquelme con un problema en la rodilla izquierda mejoraron en las últimas horas y si el cuerpo técnico lo dispones podrán ser de la partida.



Sport Boys llega de una dura caída que tuvo el pasado jueves en Warnes frente a Blooming por 5-1. El equipo ha experimentado el cambio de técnico y con sólo diez puntos acumulados en el certamen no llega con buenas expectativas al lance de hoy.