El aviador visita a un peligroso Blooming







17/03/2019 - 09:48:19

Los Tiempos.- El cuadro que dirige Miguel Ángel Portugal buscará dar vuelta a la página, cuando hoy (19:30) visite a un vigorizado Blooming que intentará ratificar su buen andamiaje para mantenerse en la parte alta de la tabla a cuesta del Rojo. Un duelo de alto voltaje válido por la jornada 13 y que se jugará en el estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera Costas.



Debido a varios cambios en el itinerario de viaje ocasionados por problemas de la aerolínea responsable del transporte, el equipo aviador tocó terreno nacional ayer pasado el mediodía. Inmediatamente se dirigieron al hotel donde descansaron y recién por la noche, a las 19:00, dispusieron de su único entrenamiento en territorio cruceño.



El escuadrón aviador ensayó el equipo “a puerta cerrada” en la cancha Amaca, terreno de barrio, en el cuarto anillo.



En el hotel se incorporaron los juveniles Sebastian Galindo y Daniel Pérez. De los dos, el volante es el que ganó la pugna por el puesto del sub-20 en los últimos cotejos del torneo Apertura.



Por otro lado, el trajín de los viajes también puede llegar a pesar a la hora de conformar el equipo titular para esta jornada.



Sin embargo, el viernes por la mañana, el plantel entero pudo entrenarse en predios del Paraná FC, situación que favoreció en cuanto a la recuperación física de los jugadores que trabajaron, en su mayoría, con normalidad y mentalizados en su visita a la academia cruceña.



“Creo que haber permanecido en Brasil fue la mejor decisión para recuperarse bien y llegar bien al partido con Blooming. Estamos con ánimos, hay que dejar lo malo atrás y mirar lo que viene”, comentó el lateral derecho Alejandro Melean.



Para el cotejo de hoy, Portugal dispondrá de la plenitud del plantel, pese a que Fernando Saucedo, Edward Zenteno y Jorge Ortiz tenían distintas molestias.



Según el galeno del club, Luis Montaño, Saucedo estaría disponible para el encuentro, ya que sólo aquejaba una fatiga muscular, la cual no será impedimento para ser tomado en cuenta desde el arranque.



Entre tanto, Zenteno se recuperaba de una leve contusión en uno de sus tobillos, pero no impidió que trabajara a la par del grupo. De la misma forma, Ortiz también se recupera de una contusión en la región de la tibia derecha, la cual no imposibilitará su participación en el cotejo ante Blooming







El rival



La academia cruceña anuncia el retorno del binomio Vaca-Barros, que no pudo intervenir en la última victoria conseguida frente al cuadro de Sport Boys.



El ariete brasileño comprobó ser el acompañante ideal de Vaca en la ofensiva y hasta la fecha acumulan nueve dianas.



El timonel Erwin Sánchez también dará continuidad a la pareja Arano y Rafinha en el medio sector, una asociación que complementa la labor de los que trabajan en el último tercio del campo de juego.