Aurora está obligado a ganar ante Oriente







17/03/2019 - 09:47:22

Opinión.- Aurora recibirá a Oriente Petrolero esta tarde (15:00), por la fecha 13 del Campeonato Apertura de la División Profesional, en el estadio Félix Capriles de Cochabamba, con la urgencia de sumar tres puntos que le permitan tomar aire y empezar a subir puestos en la tabla del torneo.



Marcos Ferrufino “respaldará” el onceno que sacó un punto en su visita a Real Potosí en la Villa Imperial el miércoles pasado e intentará hacer respetar la localía; donde solo derrotó a Destroyers.



Tras aquel compromiso, el Equipo del Pueblo acumuló tres partidos sin ganar en la Llajta, puesto que empató 0-0 ante Nacional Potosí y 3-3 contra Bolívar; además de la caída (2-3) con Royal Pari hace exactamente una semana en el escenario valluno.



Aurora está presionado a sumar porque la jornada de este fin de semana representa, aunque no para todos los equipos, el ecuador (la mitad) del certamen local. El tiempo y las jornadas van transcurriendo con el Celeste cochabambino estancado en la última casilla de la competencia.



Salvo las victorias contra Destroyers (5-0 y 2-0), Guabirá (1-0); la escuadra de Alalay tiene muchos problemas para superar a equipos cruceños, ya que frente a su rival de hoy, empató 0-0 en el torneo Clausura del año pasado.



Por su parte, Oriente llegará a Cochabamba con la confianza de la victoria por goleada (4-1) que consiguió frente a Always Ready en el estadio Ramón Aguilera Costas de Santa Cruz, el jueves anterior.



El qhochala Mauricio Loco Soria, técnico de la escuadra albiverde, “administrará esfuerzos” en la presente jornada, tomando en cuenta que el próximo jueves (20:30, hora boliviana) visitará a los colombianos de Rionegro Águilas, por la primera fase de la Copa Sudamericana.



Soria deberá realizar un cambio obligado debido a que Carlos Añez no podrá ser de la partida debido a que acumuló su quinto cartón amarillo. Es posible que Norberto Palmieri remplace al suspendido.



El árbitro esta tarde en el Félix Capriles será el cruceño Jorge Justiniano, quien tiene una dura labor.



La venta de entradas será hoy mismo en las boleterías del Capriles, a partir de las 09:00 horas. La preferencia costará 50 bolivianos; general, 40 y las curvas, 30.