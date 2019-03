El Tigre vence 2-1 a Always Ready





17/03/2019 - 09:46:13

La Razón.- En un partido disputado en el estadio de Villa Ingenio en El Alto y con gran afluencia de hinchas, The Strongest venció 2-1 este sábado al local Always Ready.



En el primer tiempo del partido por el torneo Apertura de la División Profesional, el Tigre aventajaba a su rival por un tanto anotado por Blackburn a los 32 minutos. Con ese resultado ambos equipos se fueron a camerinos.



En el segundo tiempo, Dany Cure amplió la diferencia y anotó el segundo gol a los 25 minutos. El descuento llegó a los 34 minutos y lo marcó Marcos Ovejero.



Luis Copete fue expulsado al epílogo del partido, a los 43 minutos.



Una intensa lluvia precedió el encuentro y hubo reclamos de los hinchas porque se acabaron las entradas en las boleterías.