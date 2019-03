Tras intervención, Romero suspende a la jefa de Uelicn







17/03/2019 - 09:35:27

Los Tiempos.- El ministro de Gobierno, Carlos Romero, suspendió a la responsable de la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelicn), Vivian Flores, y encargó la intervención a esta institución a Cecilia Ancieta después de la denuncia de actos de corrupción en contratación para el mantenimiento de helicópteros y aeronaves de las unidades aéreas Diablos Negros y Diablos Rojos que sumarían 60 millones de dólares.



La denuncia fue hecha pública por la diputada opositora Rose Marie Sandoval, quien afirmó que la Uelicn favoreció a la empresa colombiana Horizontal de Aviación Boliviana SRL con contrataciones entre 2013 y 2018, pero además la unidad hizo compras a otra firma —cuyas propietarias son hijas del dueño de dicha empresa— y también alquila el hangar que está a nombre de su esposa.



“Ahora algo fuerte no hay, pero igual para evitar cualquier cosa yo he tomado medidas muy radicales” como la intervención a la unidad, dijo el Ministro de Gobierno en contacto con Los Tiempos.



Señaló que el hecho de que una empresa se haga cargo del mantenimiento por tantos años genera dudas y susceptibilidad, sin embargo, dijo que esta situación se explica porque no hay empresas que se interesen en realizar este trabajo en Bolivia porque el número de aeronaves es menor.



Indicó que a las licitaciones se presentaron empresas chilenas y que trabajaban con la NAS (Oficina de Asuntos Antinarcóticos de Estados Unidos) que “por obvias razones no podíamos considerarlas” porque tendrían conocimiento del tipo y cantidad de aeronaves que tiene Bolivia y cómo están organizados. La otra empresa que se presentó fue una colombiana menos calificada que la que ganó.



“Es obvio por qué la misma, la misma, la misma. Es que no hay. Dicen que éste es un problema de mercado, a las empresas fuertes, grandes, no les interesan los mercados bolivianos porque no les interesa un contrato para 11 helicópteros y dos hércules, digamos”, señaló Romero.







Depósitos irregulares



Romero dijo que existen unos depósitos de dinero en cuentas particulares de una abogada y dos militares que trabajan en el Uelicn. Se trataría de 41 mil y 32 mil, respectivamente, ambos montos en bolivianos.



La abogada explicó —según Romero— que había recibido ese depósito para que cancele la protocolización de contratos, “y dice ‘aquí está todo documentado y todo el descargo’, etc, pero el problema es que nunca debieron aceptar que se deposite a una cuenta particular, jamás”.



Una misma justificación hicieron los otros dos militares, asegurando que comprarían lubricantes y otros carburantes y tienen la documentación de respaldo. “Entonces no es algo fuerte, pero lo fuerte es el mismo contrato para la empresa que se repite cada año, pero igual hemos intervenido y estamos en la investigación”.