CC denuncia guerra sucia del MAS contra Carlos Mesa







17/03/2019 - 09:32:14

El Diario.- Políticos de la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC) denunciaron que las personas que arremetieron en Buenos Aires, Argentina, con acusaciones contra el expresidente y candidato, Carlos Mesa, son activos militantes de los brazos políticos del Movimiento Al Socialismo (MAS) como es el caso de “Generación Evo”.



“Las agresiones, en Argentina, fueron protagonizadas por masistas que al no tener argumentos usan la violencia. Obedecen a un régimen autoritario cuya ilegitimidad quedó demostrada en las urnas. No nos amedrentan, al contrario, nos fortalecen”, escribió el candidato a la Vicepresidencia, Gustavo Pedraza en su cuenta en Twitter.



Del mismo modo, la responsable de CC para el departamento de La Paz, Wilma Magne, afirmó que la actitud agresiva provino de un grupo reducido de siete jóvenes que una vez terminado el evento al cual estaba invitado Mesa, le increparon.



“Consideramos que es la desesperación con la que actúa el Movimiento Al Socialismo porque sabe que han perdido el apoyo de la población. Estas agresiones fueron protagonizadas por un pequeño grupo que no evitó que se lleve a cabo el evento. Lo que dicen en las redes sociales es falso”, afirmó Magne.



Para el miembro de la Dirección Nacional de CC, José Luis Bedregal, el partido en función de gobierno ha iniciado una prematura guerra sucia electoral contra su principal adversario político.



“El problema del MAS es que no tienen credibilidad ante la ciudadanía y por eso ha delineado una estrategia de ataque a su principal adversario político”, indicó.



Días atrás, en Buenos Aires, Argentina, el candidato presidencial Carlos Mesa, fue increpado por un grupo de personas quienes lanzaron insultos y acusaciones como: “limosnero”, “asesino” o “me vecino murió por su culpa”.



Los videos se hicieron virales en las redes sociales magnificados por el oficialismo y criticados por los seguidores de Mesa quien aún no se refirió a ese hecho.



“Lamentamos profundamente que el MAS haya iniciado de manera prematura una guerra sucia electoral, además de tan bajo nivel, reflejado en el ataque al alcalde de La Paz, tratando de mellar su imagen y liderazgo y, por supuesto, de afectar la candidatura de Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, porque saben que nuestra alianza los va a derrotar en las elecciones de octubre”, declaró Bedregal.



“Es ese el origen de la desesperación que tiene el MAS, el temor de ser derrotados y de tener que irse de Palacio de Gobierno. Y ante esa desesperación no han dudado en verter estas calumnias, difamaciones, acusaciones sin fundamento que, y advertimos al pueblo boliviano, no van a parar”, acotó.



Entretanto, desde el oficialismo aseguraron que los hechos suscitados en Argentina demuestran el rechazo hacia la candidatura de Mesa.



«Está en la memoria colectiva del pueblo que gracias a la venta irracional de nuestros recursos naturales, de nuestros empresas estratégicas, Bolivia el 2005 mendigaba, pedía limosna, como él mismo lo ha expresado en su mensaje presidencial», dijo, por ejemplo, el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda.



Mientras tanto, después de dejar Argentina, Mesa llegó hasta Uruguay donde realizó varias actividades y sostuvo reuniones con distintas organizaciones y un encuentro con el presidente de este país, Julio María Sanguinetti.