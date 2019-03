La Gobernación de La Paz está dispuesta a dialogar con Montaño







17/03/2019 - 09:30:47

El Deber.- La Gobernación de La Paz aún no recibió una invitación formal de convocatoria para una nueva reunión con la ministra Gabriela Montaño con el objetivo de concretar la firma del acuerdo intergubernativo para la implementación del Servicio Nacional de Salud (SUS); sin embargo, anunció la disposición de Félix Patzi para asistir a esa cita, aunque recalcó que los abogados aún analizan si la puesta en marcha del seguro invade sus competencias.



Por su parte, Oscar Urenda, secretario de Salud y Políticas Sociales de la Gobernación de Santa Cruz, explicó que desde que Montaño asumió como Ministra de Salud no hubo una sola reunión, excepto una instructiva que recibieron para empezar la ley 475 de prestaciones de servicios. “Insistimos, el SUS vulnera la Consitución, la Ley Marco de Autonomías, y aún más los Estatutos Autonómicos, es imposible que firmemos un convenio donde cedemos nuestras competencias", dijo y recalcó que se hizo otra propuesta hace más de 10 días y no se recibió ninguna respuesta hasta la fecha.



En tanto, el director de comunicación de la Gobernación, Edgar Ramos, declaró a este medio que siempre están dispuestos al diálogo y eso se ha demostrado al ser la única gobernación de Bolivia que al ser convocados por la Ministra, asistió y planteó con mucho respeto lo que piensan sobre el SUS. “Hasta el momento no llegó una invitación formal, pero si eso ocurre, nosotros iremos”, aseguró. En una entrevista con la Red Patria Nueva, la ministra explicó que su despacho envió una nota a la autoridad departamental, luego que el Servicio Estatal de Autonomías (SEA) afirmó que dicho convenio no viola las competencias de las Gobernaciones.





El diputado oficialista Franklin Flores, en la misma línea, apuntó que las gobernaciones de Tarija, Santa Cruz y La Paz deben firmar el acuerdo intergubernativo, para que el SUS sea aplicado en hospitales de tercer nivel de esos departamentos. “El SEA ha señalado claramente que no vulnera ninguna ley ni mucho menos las competencias establecidas a cada nivel: central, departamental y municipal. Seis ya firmaron, tres no pueden avanzar”.



“Los abogados de nuestra secretaría departamental de asuntos jurídicos, están terminando la revisión de este documento del SEA. Con esas conclusiones daremos a conocer la posición que tenemos al respecto”, precisó Ramos.