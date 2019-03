En Yacuiba encuentran sin vida a toda una familia de seis miembros







17/03/2019 - 09:25:42

La Razón.- En la fronteriza ciudad de Yacuiba, en el sur de Bolivia, fueron encontrados los cuerpos sin vida de los seis integrantes de una familia, los padres y cuatro menores. La hipótesis inicial es que el padre habría acabado con la vida de su familia y luego se quitó la vida, según medios locales, mientras que la Policía inició la investigación.



Los cuerpos sin vida fueron trasladados a la margue para establecer las causas de la muerte de los seis miembros de una familia. El hecho ocurrió cerca de las 09.30 de este sábado y fue denunciado por un vecino, informó el comandante de Frontera de la Policía de Yacuiba, coronel Ariel Torrez.



Personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) atendió el caso suscitado en una vivienda, donde funcionaba un taller de chapería y pintura de vehículos. “No hay causa, estamos a horas de la toma de razón del caso”, explicó sin animarse a lanzar una hipótesis sobre lo ocurrido.



Sin embargo medios locales reportaron que el padre acabó con la vida de su esposa y de sus hijos, entre ellos tres niñas., para luego suicidarse. El hecho consternó a la población que se encuentra en la zona limítrofe con Argentina.



El fiscal Departamental de Tarija, Aimore Álvarez, se encuentra en Yacuiba y coordina el trabajo investigativo. Confirmó que entre los cuatro menores fallecidos hay tres niñas.



La lista de la víctimas: Roberto G. (39), Simona O. (38) y sus hijos María Isabel G.O. (12), Maribel G.O. (10), Rebeca G.O. (9) y Miguel G.O. (7).