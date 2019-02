El toro líder al derrotar a Oriente







07/02/2019 - 08:01:33

El Día.- Un golazo le dio la victoria a Sport Boys sobre Oriente Petrolero por 2-1, en un emotivo partido jugado ayer en el estadio Samuel Vaca de Warnes por la 5ta fecha del campeonato Apertura 2019 de la División Profesional.



Hugo Rojas en una corrida espectacular y una definición con suspenso a pocos minutos de iniciada la segunda parte, desequilibró el partido que hasta ese momento se encontraba igualado (1-1), tras el gol de apertura de Luciano Ursino para los warneños y Mauricio Sperdutti (de penal), para los albiverdes.



Con esta victoria, el equipo dirigido por el argentino Carlos Leeb es puntero momentáneo del campeonato, en tanto que los albiverdes volvieron a decepcionar a sus hinchas tras la reconfortante victoria ante The Strongest en la fecha anterior.



El partido. Un inicio a todo vapor tuvo el partido, sobre todo por el lado de Oriente que metió mucha velocidad en los ataques pero no supo finalizarlo.



La primera llegada se produjo a los 4" con un centro de Mugni que Roca no pudo empalmar y, casi de inmediato, muy buena pelota para Roca, no la pudo dominar aunque le salió un pase al medio reponiéndose la defensa.



Sport Boys respondió a los 7" cuando Prost recibió un balón y de media vuelta remató pero muy débil y respondió Quiñónez.



Los goles. Y cuando parecía más cerca el gol albiverde, se produce un contragolpe, pase final de Gonzales a Ursino que le pega de primera y con comba lejos del alcance del portero albiverde (25").



Oriente llegó al empate luego de varios intentos fallidos. Sperdutti quiso rematar, la pelota pegó en Navarro y penal. El mismo Sperdutti con tiro violento anota el 1-1 a un minuto del final.



Golazo y a defenderse. En el minuto 4 del reinicio, pelota profunda que ganó Rojas, le ganó a dos defensores y ante la salida de Quiñónez la puso por arriba. Raphael quiso rechazar pero el balón ya se había introducido a las mallas.



Después, Oriente fue un toro con los ojos cerrados y nunca encontró la fórmula ni las ideas para al menos lograr el empate.