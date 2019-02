El Always Ready de Kevin Romay buscará sorprender a Nacional Potosí





07/02/2019 - 07:58:30

El País.- El Always Ready del tarijeño Kevin Romay buscará conseguir la primera victoria en el torneo al mando del entrenador cochabambino Julio César Baldivieso, pero enfrente tendrá a un complicado Nacional Potosí que es uno de los invictos en el certamen y que de local demostró ser un equipo imbatible.



El cuadro de la banda roja está detrás de su segunda victoria en el torneo para dar un ascenso hacia los primeros puestos en el torneo Apertura. El elenco potosino recibirá por primera vez al conjunto ‘Millonario’ este jueves, a partir de las 20:30, en el estadio Víctor Agustín Ugarte.



El cuadro rancho guitarra está fortalecido por el empate conseguido el pasado fin de semana ante Bolívar en condición de local. Con el mismo ímpetu encararán al plantel millonario en el compromiso correspondiente a la quinta fecha del campeonato para ampliar su buena racha de sumatoria de cotejos.



El entrenador Alberto Illanes mantendrá la formación titular. La única expulsión que sufrió el plantel en la anterior fecha fue el director técnico, quien tendrá que dirigir las acciones desde las graderías del escenario deportivo.



Always Ready afrontará su primer partido en la Villa Imperial en calidad del equipo profesional. De la mano de Julio César Baldivieso será su segunda actuación. En este tiempo, el entrenador ya marcó las pautas sobre la disciplina que quiere dentro del grupo y la entrega a la hora de jugar.



Por una lesión Kevin Romay queda fuera del elenco. El futbolista sufrió una rotura de ligamento anterior, por este motivo será intervenido quirúrgicamente este jueves y su recuperación demandará meses. Entretanto, por una expulsión Alejandro Bejarano está descartado para esta fecha. Estas las ausencias Baldivieso pretende cubrir con Cristhian Arabe y Oscar Áñez.



El representativo paceño sigue sin ganar en el torneo. Van tres empates y una derrota. Viene de igualar ante San José (3-3) en condición de local, extremando recursos y ya no quiere pasar por esos aprietos en los encuentros que están por venir.



El árbitro Carlos García (Cochabamba) controlará las acciones y estará asistido desde los costados por: Ariel Guizada y Alaín Ledezma.