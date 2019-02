Aurora sufre su cuarta derrota







07/02/2019 - 07:55:50

Opinión.- Aurora volvió a cosechar una derrota, la cuarta del torneo, esta vez ante San José (3-0), en un partido en el que perdió rápidamente la brújula ante un rival que no tuvo problemas para generar un sinfín de llegadas al pórtico del cuadro valluno. Con la caída, el Celeste vuelve al último puesto de la tabla.



El compromiso comenzó con dominio del Santo, que desde el inicio tuvo una línea de volantes muy compacta. Eso le permitió hacerse del balón.



A los 5 minutos, Rodrigo Ramallo intentó abrir el marcador mediante un disparo de media distancia, que se fue apenas alto.



El gol del local llegó a los 10 minutos del compromiso. El futbolista Edemir Rodríguez burló la marca de Iván Huayhuata para anticiparse y rematar un balón, tras centro de Mario Ovando, que no pudo contener el portero Agustín Cousillas (1-0).



Ese gol dejó desconcertados a los jugadores del Equipo del Pueblo, que no pudieron encontrar el horizonte en el campo de juego y se vieron superados por un cuadro de San José que tuvo más de 10 llegadas claras hasta los 24 minutos, tiempo en el que llegó el segundo tanto del partido, por medio de Javier Sanguinetti. El jugador remató un pase filtrado en la derecha del área, que fue al palo, pero en el rebote volvió a los pies del volante que solamente tuvo que empujar el esférico (2-0).



El tanto se originó ante una pérdida de balón de Adriel Fernández de Aurora. Fue por ello que el entrenador Marcos Ferrufino sacó al volante, a los 33 minutos, y colocó a Willan Álvarez, quien le dio mayor ataque al elenco visitante, que tuvo dos ocasiones de gol antes de irse al descanso.



En la reanudación, las acciones se equilibraron un poco, con un Aurora que intentó sorprender al elenco local, pero que no logró la profundidad necesaria.



El visitante no aguantó mucho, pues el tercero de la noche llegó a los 53 minutos, mediante una jugada colectiva del Santo. Sanguinetti recibió un pase por la izquierda y lanzó un centro, que fue bien empalmado por el goleador Carlos Saucedo (3-0).



El Equipo del Pueblo tuvo un par de llegadas, con remates de Sergio Moruno y Álvarez, pero no tuvo fortuna en los remates. San José frenó, en cierta medida, su ataque y se dedicó a tener el balón.



En los minutos finales, el local se animó a un par de llegadas más, pero no pudo anotar más goles en el jornada y el partido en el Jesús Bermúdez se cerró con una goleada (3-0) de San José ante Aurora.



El triunfo permite al vigente campeón a seguir subiendo en la tabla de posiciones del Apertura.