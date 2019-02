El vice del MAS pide indagar a empleados que sean desleales







07/02/2019 - 07:46:50

Página Siete.- El vicepresidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Gerardo García, se sumó a las voces que plantean investigar a aquellos servidores públicos que en su criterio se “están comportando mal” y son “desleales” al denominado proceso de cambio.



Esta semana, el diputado por el partido de Gobierno Sergio Choque manifestó que los resultados de las elecciones primarias han puesto en evidencia que no existe de parte de los funcionarios lealtad hacia el MAS, sino una doble moral y sugirió que sean evaluados.



En esa misma línea, el dirigente de la Confederación del Transporte Libre, Gróver Cuevas, dijo que pedirán nuevamente al Gobierno que se realice una “depuración” de los infiltrados y “traidores” al denominado proceso de cambio.



Aunque García manifestó que “no hay una decisión tajante o determinante” para cernir a los funcionarios públicos que supuestamente no son leales al gobernante MAS, planteó la necesidad de identificar y evaluarlos. “Simplemente a aquellos funcionarios que se están comportando mal o están en contra de este proceso de cambio”, sostuvo, aclaró que no pretenden indagar sobre los que no votaron en las elecciones primarias.



Sobre si existirán sanciones “veremos si realmente son desleales y han traicionado al proceso de cambio, en caso de algunos dirigentes o funcionarios, seguramente, sí declaran en ese sentido, vamos a proceder de acuerdo a nuestro estatuto”, comentó.



Este 23 de febrero, en Cochabamba, el MAS se reunirá con la Coordinadora Nacional para el Cambio en un ampliado nacional con el objetivo de evaluar las elecciones primarias, la gestión de gobierno y proyectar la campaña electoral hacia los comicios de octubre de 2019.



Mientras que la máxima dirigenta de la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa dijo que no tiene conocimiento sobre quiénes serían los “infiltrados”. “Sí lo vamos a ver, estamos para evaluar, (…) puede ser que por ahí haya algunos mañudos que han salido y hoy están en otro lado”, comentó.



Tal propuesta surge porque un poco más de la mitad de sus militantes no votaron.