Expertos creen que caso Nicaragua puede acelerar demanda por el 21F







07/02/2019 - 07:30:31

Los Tiempos.- La admisión de una petición en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra la reelección indefinida de Daniel Ortega, en Nicaragua, levantó los ánimos de sectores de oposición y de expertos que creen que el alto tribunal de la Organización de Estados Americanos (OEA) repetirá el mismo razonamiento en el caso del 21F y la repostulación de Evo Morales, pero admitieron que este proceso tarda mucho y que el resultado podría llegar a destiempo, es decir, después de las elecciones generales de octubre. Por ello, plantearon que se tome este impulso para pedir que se acelere el pedido de una interpretación del artículo 23 de la Convención de Derechos Humanos, respecto a que si la reelección es un derecho político.



Para el experto en Derecho Internacional y exembajador Jaime Aparicio, el caso de Bolivia y el de Nicaragua son en el fondo el mismo, porque se vulneraron los mismos principios y se hizo un uso inadecuado de la Convención para habilitar a Ortega y Morales.



“La admisión del caso contra Ortega cierra el cerco contra la reelección demostrando, como dijo al Comisión de Venecia, que regular la reelección no es una violación a un derecho humano”, indicó el experto.



Para Aparicio, los sectores que defienden el 21F deberían insistir a la CIDH, en su visita a Bolivia, que con este antecedente se analice la petición boliviana y se acelere la consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre el alcance del artículo 23 referido a los derechos políticos.



“La opción de la petición tardará mucho porque luego habría alegatos y finalmente llegaría a la Corte. Incluso en el caso de Nicaragua se aceleró”. Por ello, explicó que lo mejor sería, en base a la admisión ya de un caso similar, pedir la interpretación de la Corte sobre el artículo 23, ya sea vía Secretaría General, por la consulta de un tercer estado o vía la CIDH. “El gran drama de la CIDH es el tiempo”, dijo.



Por su parte, el abogado constitucionalista José Antonio Rivera aseguró que la admisión del caso Ortega no es un precedente jurídico que se pueda usar directamente en el caso boliviano, porque no se trata de una sentencia, pero sí marca un razonamiento respecto a un tema como la reelección, que en el fondo es el mismo que analizará cuando toque entrar a la petición del 21F.



“La admisión debe llamarnos la atención porque fortalece la opción que se ha adoptado por quienes hemos expresado nuestro desacuerdo con la forma en que el TCP ha manejado este tema. Entonces, indudablemente que sí, el razonamiento se va a repetir y la petición será aceptada”, dijo.



Sin embargo aclaró que todavía hay un largo trecho entre una admisión y una resolución de la CIDH o una sentencia de la Corte Interamericana, por lo que coincidió con Aparicio en que el mejor camino es impulsar una interpretación del artículo 23.



“Hay similitudes en ambos casos, en la forma y el fondo. Se ha usado figuras amañadas para cambiar la Constitución y forzar las reelecciones”, recalcó.



Sin embargo, el oficialismo cree que no hay similitudes. El senador Milton Barón aseguró que son casos diferentes porque “respecto a nuestro país, la postulación de nuestro Presidente y Vicepresidente es un tema resuelto por un fallo del Tribunal Constitucional y además por unas elecciones primarias, en las cuales hubo participación de observadores de la OEA”.







DECLARACIONES



"Si quieren comparar, podemos decir que no sólo hay una sentencia constitucional, sino que tuvimos unas elecciones primarias, las cuales tienen carácter vinculante". Milton Barón. Senador del MAS



"Es un precedente muy importante, porque Ortega utilizó los mismos argumentos de Evo Morales. Esto puede abrir un fallo que nos beneficie a los que defendemos el 21F". Óscar Ortiz. Candidato Bolivia Dice No







CIDH ESCUCHARÁ IMPRESIONES Y RECIBIRÁ A LOS COLECTIVOS EN SESIONES PRIVADAS



REDACCIÓN CENTRAL



La magistrada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola, confirmó ayer que esta instancia no recibirá en audiencias públicas casos referidos a Bolivia, pero sí recibirá a sectores de la sociedad en audiencias privadas, en el marco del 171 periodo de sesiones que comenzará hoy en la capital del Estado.



“Cuando tenemos sesiones en un país, no tratamos los casos de ese país porque es el anfitrión (…) sin perjuicio que la comisión siempre está abierta para escuchar a todas las personas que se acerquen a los comisionados y vamos a escuchar en las conversaciones en audiencias privadas, pero no hay audiencias públicas para los temas con Bolivia”, dijo la comisionada tras su arribo a Sucre.



Se prevé que unos dos activistas que defienden el 21F lleguen a Sucre hasta el sábado, para un congreso nacional en defensa por la democracia y para hacer llegar a la CIDH una carta pidiendo que se activen las peticiones contra la repostulación. Los colectivos también pedirán reunirse con los comisionados, probablemente el miércoles.



A Sucre también llegaron la presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, y la vicepresidenta, Esmeralda Arosemena, para las sesiones que se extenderán entre el 7 y el 15 de febrero.



En una corta alocución, May Macaulay dijo que la CIDH se reunirá los primeros días de manera interna y luego recién con sesiones públicas y privadas.